Ni bueno ni malo, el paado fin de semana en los cines argentinos tuvo una aceptable cantidad de público para la parte más baja de la temporada anual, poco más de 440.000 espectadores. El primer puesto fue para el filme familiar y animado Pie Pequeño, que desplazó después de tres semanas -y de que cruzara la barrera del millón de entradas vendidas- al espectáculo de terror La Monja, que quedó en el segundo puesto. De todos modos, el promedio de Pie Pequeño es -perdón- pequeño, por encima de las 300 entradas por pantalla. También cabe acotar que casi no tenía funciones nocturnas. De todos modos, es una cifra aceptable, como se dijo, si se tiene en cuenta la época del año.

Hubo otros estrenos entre lo más visto del fin de semana. Uno de ellos fue el filme de terror Slender Man, lo que confirma aquello que hemos señalado en varias oportunidades: un "núcleo duro" de público que va a ver todos los títulos que se estrenan de este género. Por lo general, salvo que se trate de producciones muy grandes -el caso de La Monja-, bajan rápidamente, pero tienen un promedio base de espectadores de entre 30.000 y 50.000, lo que garantiza que sean un negocio aceptable. La otra novedad que quedó en el top ten fue Milla 22, el thriller de acción con Mark Wahlberg, aunque lejos de lo que suelen hacer los grandes tanques.

Solo una película de las que ya estaban en la cartelera subió su promedio de público. Fue El Ángel, cuya convocatoria se incrementó en un 5% respecto del fin de semana anterior. La razón fue quedar seleccionada como la propuesta argentina para los Oscar, aunque todavía falta mucho para que comience el proceso de selección para las películas extranjeras, y recién en enero se sabrá si queda entre las 9 preseleccionadas para las cinco nominaciones finales. De todos modos, el filme de Luis Ortega suma más de 1,3 millones de espectadores y se ubica como la novedad nacional de 2019 más vista, podio del que ya es casi imposible que un título argentino la saque. Por lo demás, siguen siendo tres las nacionales en el top ten, con Acusada en el tercer puesto de las recaudaciones y Mi obra maestra, un poco por debajo de El Ángel.

Al respecto, queda por saber si fue un buen o un mal año para el cine argentino si se tiene en cuenta la enorme convocatoria de un puñado de películas en el último mes y medio. La respuesta es sí y no. Sí porque, sumadas, esas películas tuvieron un muy buen promedio del mercado. No, porque ninguna se aproximó a los dos millones de espectadores (una cota que se supera casi todos los años desde 2009) y ya no quedan títulos "grandes" que puedan incrementar el promedio de la pantalla vernácula. Aún cuando en general se vendió la misma cantidad de entradas que en años anteriores para todas las películas, habrá que ver realmente cuál fue la participación en el mercado del cine nacional, probablemente mucho más baja que en temporadas anteriores. Las razones son muchas, y tienen menos que ver con la crisis económica (repetimos: no hubo una gran declinación en la venta de tickets) como con el interés o las razones para convocar a los cines al espectador local. Continuará.