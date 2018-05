Como chanza -pero con razón- aquí muchas veces hemos dicho que el principal problema del porno es el montaje. También hablamos alguna vez de la importancia de la duración de una imagen en pantalla. La escena es como una nota en una partitura: el tiempo que dure en el aire generará diferentes emociones. En los últimos tiempos, sin embargo, el tema del montaje está dejando de ser central por varias razones. En el cine porno, como siempre y porque trata constantemente de sobrevivir adaptándose a lo que hay y lo que vendrá, se ve un poco más claro.

El #CinePorno trabaja con tecnologías de alta definición que incrementan la impresión de realidad

El asunto es el siguiente: las nuevas cámaras digitales permiten una flexibilidad notable no solo en cuanto al registro y la duración de la toma (horas, si queremos) sino también respecto de la sensibilidad de la luz. Por otro lado, equipos relativamente pequeños son perfectamente dúctiles y logran buena calidad. En general el porno se hace con estas cámaras (así como cierta parte del cine de vanguardia: el porno también es un cine de los márgenes) y eso nos permite ver cuáles son las ventajas y los problemas de estas tecnologías.

En primer lugar, la imagen en video de alta definición ha perdido un poco esa cualidad casi onírica que permitía el material fotográfico analógico. En el cine tradicional hay algo de irrealidad en la imagen que, en lugar de generar distancia con nosotros, nos permite entrar mejor en las ficciones: sabemos que es una especie de sueño diurno, un juego que decidimos jugar. Esa distancia basada en la textura de la imagen desaparece cuando la definición es tan alta que casi no existe diferencia con lo cotidiano. La ventaja es que el efecto de realidad y la credibilidad de la imagen son mucho más fuertes. La desventaja: la necesidad de evasión de la realidad que nos lleva a ver y disfrutar del arte se resiente un poco. En el caso del porno, el efecto de realidad es consustancial con el género. Pero también impide que nos "quedemos mirando" algo más allá de la excitación que nos despierte de modo instantáneo. Es decir, gana lo real y pierde el cine.

En cuanto al montaje, si hoy pasan por algunas de las señales porno que existen en el cable (hay tres en Cablevisión: PlayboyTV, Venus y SexTreme) notarán que muchas películas son en realidad secuencias de unos veinte a cuarenta minutos. Lo interesante es que, por lo general, se trata de planos secuencia: es decir, la cámara no "corta" para pasar a otro ángulo sino que se mueve, viaja por la escena registrando diferentes cosas. Tiene, otra vez, sus ventajas y sus desventajas. La ventaja está en la exploración del espacio, en que la cámara es como nosotros caminando por ahí donde hay una pareja o una orgía y buscando lo que causaría mayor efecto. Eso era casi imposible en el tiempo del cine clásico: hoy existen mecanismo de inmersión dentro de la ficción y la cámara nos pasea. Al mismo tiempo, es la posibilidad de crear cierto suspenso (podríamos decirle a la cámara "no, quiero seguir mirando esto, no te vayas", lo que hoy no está del todo explotado en el cine como capacidad narrativa). Lo que no es una ventaja es que muchas veces la pereza del camarógrafo detiene el recorrido porque el manual del buen pornógrafo requiere que se vea X o Y durante Z tiempo. Esa estandarización, así como la recurrencia a ciertos planos que se han vuelto icónicos del porno (por ejemplo, la eyaculación en caras al cerrar cada secuencia, incluso la duración de cada secuencia) termina anestesiando el efecto.

Lo anterior genera, de todos modos, un enorme efecto de realidad. Y el porno, como lo decía el crítico francés Barthélemy Amengual, es el último refugio de la realidad pura en el cine. Más allá de que una actriz pueda fingir el orgasmo, el juego de los cuerpos en movimiento es absolutamente real. No es un efecto de ese cine sino su condición necesaria: los cuerpos han de ser cuerpos, los desnudos, desnudos, la acción, acción. Y tenemos que verlo hasta en sus más pequeños detalles. Aunque en esta columna consideramos que el cine porno verdadero era aquel, narrativo y que incorporaba el sexo como parte del relato, de los años setenta y primeros ochenta, esta irrupción de lo real crudo sin cortes y sin trabas técnicas -es decir, con la manipulación mucho más escondida- que las tecnologías digitales le permiten al cine aumentan esa idea de cine como arte que se crea con la realidad. De algún modo extraño, el porno y cómo se acomoda a las nuevas tecnologías es siempre un regreso a la ética y estética de los hermanos Lumière.

¿Cual es, entonces, el problema de esta hiperrealidad que el porno pone en evidencia? Que necesitamos alternativas a la realidad. En el porno, sucede por lo temático: ese universo, como alguna vez dijimos, es uno donde todo el mundo, todo el tiempo, tiene ganas de. Esa es la mayor fantasía, porque como además no hay demasiadas resistencias en esas pequeñas ficciones que inmediatamente derivan en movimiento genital, tampoco hay angustia, ansiedad, deseo de mirar, suspenso, etcétera. El cine porno logra llegar al ideal del cine primitivo en tanto presenta la realidad tal como es, nos revela una parte de esa realidad que suele permanecer oculta para nosotros. Pero con eso no alcanza: necesitamos mitos, cuentos, relatos, trabas, prohibiciones que vencer. Si el sexo es interpretado como una forma de liberación, tiene más sentido que la mirada casi zoológica a las variedades (más bien escasas, convengamos) del coito. Y para eso, entonces, es necesario que apelemos a la ficción. Un tipo que podría estar en las antípodas del porno (hoy andamos con muchos franceses...), el gran Robert Bresson, diferenciaba "cine" (el camelo, en realidad) de "cinematógrafo" (el aparato de registro donde la escritura consiste en combinar imágenes y sonidos, no gestos). En el caso del porno, curiosamente, solo queda el "cine" del camelo hoy. Y falta cinematógrafo. Lástima que Bresson falleció y no gustaba del asunto.