Sigue floja la recaudación en los cines, aunque un poco mejor que hace dos semanas. Ready Player One dejó el primer puesto en manos del filme de terror y suspenso Un lugar en silencio, que además contó con excelentes críticas en todos los medios. De todas maneras, ninguna película logró vender 100.000 entradas, lo que implica un desempeño muy bajo para el negocio cinematográfico en la Argentina. De hecho, y aunque no figura en el top ten, el mejor promedio por sala lo tuvo la muestra de cine francés Les Avant-Premiéres, que solo en dos pantallas tuvo más de 3200 espectadores (lo que le dio el gran promedio de 1600 por sala).

Pero veamos mejor qué sucede. Primera cuestión: no hay ninguna película del top ten que no sea, como mucho, apta para mayores de 13 años. Todas son entretenimientos familiares (incluso Un lugar..., que es una película gran público a pesar del género terrorífico, en este caso carente de gore o truculencias que podrían elevar la calificación). Y la mayoría son tanques (Ready Player One, Titanes del Pacífico 2, la fallida Un viaje en el tiempo, Coco y Pantera Negra) o películas específicamente infantiles (Peter Rabbit, Sherlock Gnomes, la propia Coco, hasta cierto punto Mazinger Z, que funcionó muy por debajo de lo previsto, quizás porque los más chicos no saben de qué se trata). Solo la argentina La reina del miedo, dirigida y protagonizada por Valeria Bertuccelli, puede considerarse "cine para adultos".

La conclusión es obvia: si no hay tanques para toda la familia, no hay buena taquilla. La causa: años de permitir una concentración inusitada del negocio de la exhibición, que creó una generación de espectadores que solo va a ver gran espectáculo. Cuando terminan su período de mayor recaudación, solo otro tanque familiar puede sostener los números. Pero no todos funcionan igual y algunos fracasan, lo que hace que se dependa demasiado de ellos. Por otro lado, son escasos: uno cada quince días solo en temporada alta -que comenzó con Ready Player One y se extiende hasta agosto. Así, lo más probable es que la taquilla siga baja hasta el estreno del próximo filme de Marvel, Los Vengadores-Infinity War el 26 de abril. Es cierto que este jueves se estrena otro tanque, RampageDevastación, que puede funcionar muy bien (Dwayne Johnson es de los actores que venden entradas siempre), pero no parece que pueda darse un salto significativo respecto de estas últimas semanas.

Se repite: este problema no está relacionado con crisis o precios de entradas (se mantienen en el mismo nivel del año pasado) sino con la falta de un público variado. La concentración de la oferta terminó generando una concentración de la demanda, y eso vuelve al negocio demasiado dependiente de un puñado de títulos. Los lanzamientos con más de 500 pantallas, aunque inflan los números por un par de semanas, terminan causando un vacío que pone la exhibición en crisis. Hay que crear audiencias, y para eso es necesaria la variedad.