El mapa de los servicios OTT ("over the top", a través de Internet y sin relación con las emisiones lineales o el broadcast tradicional) habrá de reconfigurarse violentamente en noviembre. Es hora, por lo tanto, de ciertas definiciones y de tener en cuenta datos; sobre todo, cómo impactará en la economía de los espectadores/usuarios a partir de 2020, cuando la competencia de las plataformas audiovisuales on demand. En la Argentina hay varias en funcionamiento: la más conocida es Netflix, pero también están disponibles -con apps para smartv de diferentes marcas- la local Qubit. TV, Amazon Prime Video y HBOGo. Los precios y las modalidades varían, y el lanzamiento de otras plataformas genera un mayor costo.

Los precios dolarizados de las plataformas pueden volcar más público al cable tradicional

El primer problema: Warner, Disney y Apple lanzan sus propios svod. Cada uno de ellos ha resuelto con Netflix y Amazon, por ejemplo, la cuestión de los contenidos exclusivos. Es decir: quien quiera ver on demand lo que tiene Disney, deberá contratar Disney +, sin contar con aquellos contenidos hechos únicamente para la plataforma. Disney+ saldrá el 9 de noviembre en los EE.UU., Holanda, Canadá, Gran Bretaña y Oceanía a un precio de cerca de US$5 mensual. HBO Plus es el servicio de Warner, que integra todo lo que está en HBO Go más producciones originales y el catálogo de Turner, por ejemplo. Si se quiere ver Batman o a Bugs Bunny on demand, habrá que ver el precio. Se habla de unos US$15, con lanzamiento alrededor de marzo en los EE.UU.. un precio similar al que tiene en ese país el servicio HBO como cable premium. Otro detalle es cómo se complementará con HBO Go y cuándo estará disponible en el resto de los territorios donde llega la señal (en la Argentina no será antes de mediados de 2020, dependiendo de cuestiones macroeconómicas, además, igual que Disney+). Apple TV Plus tendrá un precio de US$4.99, gratis por un año a los compradores del hardware de la firma, y un catálogo de producciones originales de altísimo presupuesto, pero no demasiado extenso. Hoy Amazon Prime ronda los US$3, y Netflix, unos US$12, aunque en la Argentina estos precios están ya en pesos y son un poco menores al cambio. Y aún no se conocen los planes de NBC Universal y Viacom, que también quieren formar parte de esta tendencia. Dicho de otro modo: si los precios son "universales", y si todos los servicios llegan a nuestro país, habrá que contar con cerca de US$50 para "tenerlo todo", además del cable tradicional.

El cable y la TV satelital cuentan ya con herramientas similares a las de los OTT

La gran pregunta: ¿qué economía soporta esos costos? La respuesta, en el actual panorama argentino, es incierta, de allí que sea difícil tener fechas claras de lanzamiento de las plataformas locales. Las consecuencias, de todos modos, son interesantes. En primer lugar, es probable que crezca el cable y la TV satelital, que además hoy tienen cierta flexibilidad on demand y capacidad de grabar programas. Allí las "exclusividades" son menores, aunque las ventanas de exhibición son más largas (hay que esperar más para que una película X llegue del cine al cable). Y por otro lado están los servicios premium con los que ya cuentan estos operadores, que sin ser lo mismo funcionan de modo similar a los OTT. La cuestión pasa por qué contenidos tendrán o no. A eso se apuesta con las exclusividades o lo que está hecho directamente para los OTT: series y películas de alto perfil que solo pueden verse allí, única forma de tener parte en la "conversación" (las redes sociales son centrales aquí, como lo demostró el fenómeno Game of Thrones). Pero el cable tiene una gran oportunidad de recuperar terreno perdido, especialmente en una economía en crisis como la Argentina.