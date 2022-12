Titanic es una de las películas más famosas y memorables de la historia, y quedó marcada en los espectadores por el apasionado romance entre Jack y Rose. La muerte del personaje interpretado por Leonardo Di Caprio arrastró una controversia sobre si había espacio para él o no en la tabla en la que se acostó Rose, y que así ambos sobrevivan. Ahora, su director, James Cameron, prepara un insólito documental para terminar con el debate.

Luego del éxito mundial de Avatar 2: The Way of Water, que ya recauda millones de dólares a una semana de su estreno, su director Cameron trabaja en un documental que promete explicar científicamente que era imposible que Jack sobreviviera a la tragedia del Titanic.

"Él necesitaba morir", afirmó Cameron sobre el personaje de Jack.

A pesar de que en varias ocasiones a lo largo de los últimos 25 años el director se encargó de dejar en claro que la muerte de Jack era necesaria por cuestiones narrativas de la historia. "Él necesitaba morir. Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre amor y sacrificio y mortalidad. El amor se mide a través del sacrificio", señaló.

Ahora el cineasta le dará otra vuelta al asunto para que la discusión pueda llegar a su fin. Según una nota publicada en Toronto Sun, Cameron reveló "hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas".

"Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir", explicó.

En la película, Jack, en un gesto de amor, le deja a Rose la tabla para que ella se acueste y pueda flotar sin quedar sumergida. Ella le sostiene la mano durante horas mientras él está dentro del agua, entre cuerpos y muy pocos sobrevivientes. Y allí sucede una de las escenas más tristes y recordadas de la historia del cine: ella se da cuenta de que su amado no está dormido, sino congelado. Llama su nombre, lo mueve, intenta reanimarlo, pero él ya no está. El bote de rescate aparece, y Rose suelta su mano para que Jack se hunda en el océano.

James Cameron prepara documental sobre Titanic: cuándo se estrena

Se estima que el documental estará listo para febrero de 2023 y será parte de un especial de National Geographic. Respecto a un estreno en Latinoamérica, no se sabe si lo tomará Disney+, ya que ofrece el contenido del canal de televisión en su servicio de streaming.

Lo que sí se sabe es que su estreno será en el marco del reestreno en cines de Titanic, a 25 años de su estreno.