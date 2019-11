Algo nada gracioso sucedió en camino a la pantalla. Ang Lee es especialista en narrar conflictos psicológicos a traves del despliegue visual gigante (ahí tienen El tigre y el dragón, Hulk, Una aventura extraordinaria y varias más) pero aquí, la historia de un francotirador casi superpoderoso perseguido por una versión más joven de sí mismo -en ambos casos, Will Smith- falla no por su peso visual, que tiene el profesionalismo requerido, ni por los actores, que hacen lo que deben, sino porque la historia no termina de cuajar nunca ni despertar interés. Como si el tema del doble, uno de los más apasionantes de cualquier narrativa, no fuera del todo comprendido por Lee, lo psicológico no se integra a la aventura física. Filme fallido.

Título original: The Gemini Man, EE.UU., 2019

Duración: 117’

Dirección: Ang Lee

Intérpretes: Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong

Calificación: Apta para mayores de 13 años