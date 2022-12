Glee fue una de las series más exitosas y controversiales de la década pasada. A siete años de su fin, la producción dirigida por Ryan Murphy, quien este año lanzó la serie de Jeffrey Dahmer, tendrá su propio documental a estrenarse el 2023.

"The Price of Glee" se llama la producción en manos de Investigation Discovery que reveló su primer tráiler promocional. A lo largo de algunos episodios, la trama del documental promete explorar las supuestas enemistades que hubo dentro del elenco, como así también la supuesta maldición que lo envolvió, pasando por suicidios, drogas y muertes dudosas.

"Cada semana, la música trajo alegría a mucha gente pero, lamentablemente, incluso uno de los programas más felices de la televisión no pudo escapar de la parte más oscura de Hollywood y el frenesí de las crecientes redes sociales", señalaron al respecto.

Glee finalizó en 2015 luego de cinco temporadas

Y agregaron sobre la trama de la producción: "Mientras celebra la marca indeleble del programa en la cultura pop y su éxito sin precedentes, 'The Price of Glee' analiza detenidamente la intensa presión que resulta de ser catapultado al estrellato y arroja nueva luz sobre las terribles tragedias que sucedieron al elenco y al equipo de ' Glee'".

El éxito consagrado de Glee y la maldición que dejó como legado

En ese sentido, la serie de Fox marcó un hito cultural en la generación que le tocó ser adolescente a fines de los 2000 y principios del 2010, en donde un grupo de adolescentes de distintos estereotipos se unían al club de canto de su escuela secundaria. La serie fue un furor instantáneo y permitió catapultar a la fama a actrices como Lea Michele.

El éxito de Glee le debió 19 nominaciones a los Premios Emmy y cuatro a los Globo de Oro. Además, al tratarse de una serie musical, los covers de las canciones que hacían llegaron a posicionarse muy favorablemente en los charts y hasta realizaron giras alrededor de Estados Unidos y Europa. También permitió que una trama que incluía diversidades en televisión mundial sea un tema de discusión constante en redes sociales.

El furor que causó Glee fue tanto que alcanzaron más de 30 millones de copias digitales vendidas de sus canciones y vendieron más de 11 millones de discos. Al día de hoy, la serie se volvió un clásico de culto para algunas generaciones y sus canciones siguen siendo reproducidas en Spotify y demás plataformas.

Tampoco fueron menores los hechos controversiales que ocurrieron alrededor de la supuesta maldición que se instauró en el elenco de Ryan Murphy, en donde algunos de sus actores luego fueron víctimas de suicidios, drogadicción y más.

Tres muertes de actores que estuvieron en el elenco

En 2013, Cory Monteith, que interpretó a Finn Hudson en la serie, fue encontrado muerto en una habitación de hotel a un mes de su boda con su coprotagonista Lea Michelle, y despertó la conmoción en todo Hollywood. Luego en la autospia se estimaron altos grados de consumo de alcohol y drogas en sangre.

Años más tarde, el actor Mark Salling, que interpretaba a Noah "Puck" Puckerman en la serie, fue detenido por posesión de pornografía infantil en diciembre de 2015, mismo año en que se estrenó la última temporada de Glee. Tras pagar una fianza, fue liberado, pero luego inició el juicio por las miles de imágenes que los investigadores encontraron en su computadora. Salling se suicidó casi un mes antes de recibir su condena, en enero de 2018.

Naya Rivera y Cory Monteith, dos de los fallecidos

A las muertes de Monteith y Salling se sumó la de Naya Rivera (que interpretaba a Santana López) en julio de 2020, en un trágico episodio que aún no está del todo esclarecido. Su cuerpo fue hallado en el lago Piru, en el condado de Ventura, en California, tras estar desaparecida cinco días. Ella había ido al lago para pasear con su hijo de 4 años en un pequeño bote.

Los pasajeros de otro bote que paseaba por el lago encontraron al hijo de Rivera a la deriva, solo y dormido, con su chaleco salvavidas puesto y el de su madre al lado, pero ella sería encontrada recién cinco días después. El niño estaba ileso y explicó a las autoridades que había salido a nadar con su mamá pero ella nunca regresó. Rivera había enviado una foto de su hijo Josey a bordo del bote a un integrante de su familia, 90 minutos antes de que el menor fuera encontrado.

The Price of Glee se estrenará en Europa el 16 de enero de 2023 en el catálogo de Discovery+. Sobre un estreno en streaming en Latinaomérica, aún no se sabe nada, aunque lo más probable sea que termine siendo parte de la fusión entre HBO Max y Discovery+.