A lo mejor alguno de los lectores asiduos de esta extraordinaria columna ("extraordinaria" porque... ¿Qué otro diario de difusión amplia tiene una página dedicada a cine porno, sexo y sus negocios?) sabrán -chanchillos- que muchas veces extraemos la información (no así su comentario) de una publicación llamada X-Biz. Se trata de un sitio para profesionales, no tanto para el público en general, y tiene todas las novedades del negocio sexual. También análisis estadísticos, columnas sobre salud, política, derecho, etcétera, todo ligado con el sexo y, central, la pornografía. Pero lo más importante es la información económica y comercial. Es muy interesante en serio, incluso para quienes no tienen el menor interés en el porno (no tienen por qué), básicamente porque lo que sucede en esta rama del entretenimiento de algún modo replica -y muchas veces, adelanta- lo que sucede en todo el entretenimiento. No hay nada más instructivo que ver cómo satisfacemos en este mundo que nos toca vivir nuestros deseos más íntimos.

El sexo se ha convertido, en los últimos cincuenta años, en la médula de una de las industrias que más dinero mueven en el mundo. Es cierto que siempre fue un gran negocio (como la comida, claro), pero desde que se comenzó a legalizar en Occidente en 1969 (Dinamarca y Suecia fueron los primeros países), pudo convertirse en un negocio legítimo. El núcleo, durante más o menos un cuarto de siglo, fue el cine o el video, pero hoy esa parte del asunto es, casi, lo de menos. Sigue siendo necesario para arrastrar otros negocios pero no es el que más dinero hace. Las cámaras en vivo y los juguetes sexuales, más los sitios de citas (cuyo negocio, como el de los sitios porno grandes como PornHub, es la venta de tráfico de Internet a terceros, no el sexo en sí mismo) son lo que más dinero termina moviendo. El video porno es la vidriera de un mall gigantesco que se mueve detrás.

Cincuenta sombras... no es un libro original, pero causó efecto porque fue publicado y difundido fuera del nicho porno

Ahora bien, desde que Internet nos permitió accdeder desde la intimidad de nuestros hogares a cualquier cosa que querramos ver, la pornografía creció, porque la sociedad no dejó verla como un consumo vergonzante. Pero en casa, quién se entera, y así es como creció. Pero el negocio de los juguetes para adultos estuvo mucho tiempo estancado como consumo más bien premium. Como sucede con cualquier mercado, era solo para algunos que lo podían pagar porque se producía poco porque solo lo compraban algunos que se animaban (y lo podían pagar), ya conocen el círculo. Eso cambió con 50 sombras de Grey.

La cosa es sencilla y se explica muy bien en un artículo de X-Biz. Resulta que 50 sombras... es una novelita pornográfica bastante mediocre, por cierto, un best-seller romántico con descripción de penetraciones que se le ocurrió a una señora fanática de la saga Crepúsculo (se parece bastante). Pero cuando una editorial mainstream se animó a publicarlo y atrajo la atención de los medios masivos fuera de los nichos o los rincones de culto, el asunto se expandió rápidamente. No es que "creara" el mercado, sino que simplemente le quitó lo vergonzante al porno mezclándolo con lo más soso y rancio de la literatura masiva. Entonces "se podía" leer un libro porno y uno estaba a la moda.

Ese libro, de paso, generó información sobre los juguetes sexuales, porque para Anastasia y Christian el sexo seudo BDSM es como una especie de Scalextrix costoso (perdonen la referencia viejuna). Las señoras -porque este libro fue básicamente comprado por mujeres de más de 35 años, en general casadas- dijeron "Oia, mirá los cosos estos" y empezaron a curiosear y a comprar. Como el best-seller fue global, esto pasó en todos los mercados, de manera pareja en todo el mundo donde la edición del libro es legal (ya saben: hay países donde el porno es ilegal, la censura existe en muchos lugares y la globalización avanza dos pasos y retrocede uno). No solo eso abrió un fugaz mercado para libros con palabrotas y adjetivos suavizantes, sino que llamaron la atención a los aficionados del "hágalo usted mismo". El crecimiento del mercado de juguetes sexuales es de un 35% global en los últimos ocho años, en gran medida gracias a esos libros.

¿Qué hace que un consumo crezca? Dos cosas: que haya una necesidad y que algo o alguien -esto a veces se olvida- lo autorice, lo que crea primero una moda y, si la necesidad es genuina (no hablamos del fidget spinner, sino de tener sexo más o menos frecuentemente), se vuelve tendencia. Por estas cosas es que el porno nos sirve como vara de análisis: no es diferente la moda de la esposa erótica que la de la palta, ese vegetal que hoy conquista los EE.UU.