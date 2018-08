La película documental Pope Francis: A Man of His Word (Papa Francisco: un hombe de palabra) dirigida por el realizador alemán Wim Wenders y que tuvo su lanzamiento en el último festival de Cannes ganó el premio más importante en el Festival de Traverse (Michigan, EE.UU.), creado por el documentalista Michael Moore. La película, que ya ha recaudado unos cuatro millones de dólares desde su lanzamiento, se adjudicó el Founders Grand Prize, el galardón principal de la muestra. Al presentar el premio, Moore dijo a la audiencia que “esta película ha conmovido a mucha gente durante el Festival, y los elogios han partido de los lugares más inesperados (...) La respuesta de gente que no está necesariamente conectada con el tema o que no conoce de él ha sido enorme, no han dejado de hablarme del filme en la calle durante todo este tiempo. Ha sido algo extraordinario de ver”.

El premio a la mejor ficción fue compartido entre dos películas: Hostiles, de Scott Cooper, y Hearts Beats Loud, Brett Haley. Mientras que el galardón a la película de no ficción estadounidense recayó en Jane Fonda, una vida en cinco actos, de la realizadora Susan Lacy. El premio del público para ficción fue para Streaker, de Peter Luisi, y el de no ficción, para The Russian Five, de Joshua Riehl.