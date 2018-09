A pesar de que hubo muchas películas (sobre todo locales) que no funcionaron demasiado bien, el mercado chino de cine creció un 17% interanual en los primeros seis meses del presente año, elevando la cifra de negocios a u$ 6.790 millones, unos mil millones más que en el mismo período de 2017. Es decir, el sector sigue creciendo con números de dos dígitos aunque, en los últimos años, el ritmo se había ralentizado. Se nota el crecimiento, también, en la cantidad de salas de exhibición: a fines del año pasado, había 53.900 pantallas, mientras que hoy son 57.300 en todo el territorio.

Por supuesto, lo que sigue funcionando es el gran espectáculo realizado localmente, una especie de "sustitución de importaciones" que cuesta exportar fuera de China pero que logra grandes negocios dentro del territorio. Lo que no implica que las películas de Hollywood (muy pocas, apenas unas veinte de las más grandes, algunas -Misión: Imposible, por ejemplo- coproducciones con empresas locales) no tengan peso: crearon el mercado para que los espectadores fueran también al cine local, que hoy tiene cifras de negocios muy superiores. Por ahora, el mercado chino supera en crecimiento al estadounidense, aunque no en ventas netas a nivel dólar, pero para eso falta poco tiempo.