Algo extraño sucedió en el mercado del cine alemán. Aunque en 2017 había crecido algo más de un 5% (después de una caída de más del 15% en 2016), en 2018 cayó un 16%. Lo que implica que algo no estaría funcionando del todo bien en el esquema de distribución y exhibición globalizada que Hollywood ha puesto a punto con sus “tanques”. Refuerzan estas ideas dos elementos cruciales en las estadísticas. El primero, que el share del cine nacional en Alemania tuvo el 22% del mercado contra el 17% de 2017. Eso sí, ningún filme local ingresó al top ten anual. Es interesante ver que esto no es un fenómeno que ocurra solo en el que, hasta hace un par de años, era el octavo mercado cinematográfico mundial, sino que tiene réplicas en Italia y Francia (e incluso en la Argentina, donde la caída fue mucho menor, de apenas el 6% y con una crisis económica notable).

El porcentaje de participación del cine local subió, aunque sin filmes en el top ten anual

La razón básica de por qué suceden estas caídas se llama “Hollywood”. Específicamente, como mencionamos en el párrafo anterior, los “tanques”. Las películas más vistas de 2018, si bien han tenido buena performance global -especialmente gracias a China y el mercado asiático-, no han conseguido la misma fuerza en algunos mercados clave de Europa, como los tres citados. De hecho, el cine de Hollywood retrocedió en Alemania alrededor de un 14%, con Avengers: Infinity War como película más vista del lote.

Las películas de Hollywood recaudaron un 14% menos que en 2017 y afectaron el promedio

Durante dos décadas, los gigantes de la distribución -léase, claro, Hollywood, otra vez- intentaron que los EE.UU. fuera el único exportador de películas, y que en cada país se estrenaran solo filmes americanos y locales. El problema consiste en que, gracias a la concentración del mercado y la espiral inflacionaria en los costos de las películas de gran presupuesto -que requieren cada vez más público para recuperar los costos, lo que implica más salas, más porción del mercado, etcétera-, una parte cada vez más significativa de la audiencia no tiene alternativas. O gran público o nada, salvo optar por el SVOD. Lo que explica, además, que en estos mercados crezca paralelamente el on demand en proporciones similares a como cae la venta de entradas. Es más que probable que el modelo y el tipo de películas que lo conforman hayan creado un estado de saturación del que no es sencillo salir (o del que, quizás, ya no se pueda). Mientras, aunque pueda haber películas puntuales que superen récords, las cinematografías en general bajan. El “año récord global 2018” finalmente no fue, y eso más allá de crisis económicas o caída de economías. La única culpa la tiene el propio cine.