"Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer" sigue causando furor a un mes de su estreno, perfilándose como una de las producciones más exitosas en la historia de Netflix. Ahora, el padre del famoso asesino serial parece que está a punto de demandar a la plataforma de streaming por haber hecho una serie de su hijo.

Los proyectos sobre personalidades públicas al estilo biopic suelen despertar controversias: debates sobre si está bien que asesinos seriales como Dahmer sean foco de "fanatismo" entre los espectadores de la televisión, principalmente. Un caso similar ocurrió en Argentina con Robledo Puch (uno de los mayores homicidas en la historia del país) luego del lanzamiento de la película "El ángel", o la serie de Carlos Monzón en 2020: el boxeador mató a su esposa Alicia Muñiz en un episodio de violencia de género; se trata de uno de los femicidios más trascendentes de las últimas décadas.

También suelen entrar en discusión el tema de los derechos de la historia, ya que en varios casos los productores no piden autorización a los familiares para poder llevarlas adelante en la pantalla. En ese caso, eso es lo que ocurrió con los Dahmer, quienes no les gustó la serie protagonizada por el actor Evan Peters. Además, en este caso, se añadieron varios elementos ficcionales para hacer la trama más interesante y dinámica.

Jeffrey Dahmer es interpretado por Evan Peters

Lionel Dahmer, el padre de "El caníbal de Milwaukee" está pensando en llevar adelante un proceso judicial a Netflix por no haber sido consultado sobre las decisiones creativas que desde la productora y el director Ryan Murphy tomaron alrededor de su hijo.

Una fuente reveló al diario The Sun: "Por todo lo que he visto y presenciado personalmente, Lionel no fue contactado para ninguno de estos programas de Netflix. He hablado personalmente con algunos abogados y también hemos hablado con su editor al respecto debido al caos que se está produciendo y las historias que hemos visto".

Se trata de un hombre que decidió desaparecer del ojo público luego de los crímenes de secuestro, homicidio, canibalismo y necrofilia cometidos por su hijo Jeffrey Dahmer. Lionel Dahmer lanzó su libro "A Father's Story" ("La historia de un padre") en enero de 1994, y desde entonces no tiene contacto con la prensa.

"Lionel y su apoderado están recopilando información y estudiando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente contra Netflix. Hubo cero cuidado en absoluto sobre su bienestar", afirmó su representante. En ese sentido, parece ser que varios fans de la serie se atrincheraron en la puerta de su casa en Ohio para hostigarlo, cosa que le trajo una crisis de nervios.

Lionel Dahmer junto a su esposa

En "Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer", el padre es personificado por Richard Jenkins. El personaje, que está construido con elementos de ficción, también estuvo dentro del foco de la controversia, ya que muchas críticas apuntaron a que no fue retratado de manera justa con respecto a Lionel en la vida real, y se añadieron a la trama elementos que no sucedieron, como las escenas donde le enseña taxidermia a su hijo.

"Lionel era un padre muy cariñoso. Solo trataba de hacer lo mejor en un momento de incertidumbre. Piensa que nada de esto debería haberse hecho, toda la información que debe ser pública está ahí en su libro. Todo lo demás es solo glamour y proporciona atención a los detalles que no son hechos aprobados", señalaron.

Polémica por disfraces de Halloween de Jeffrey Dahmer

Estos últimos días, de cara a Halloween, se dio a conocer que las búsquedas relacionadas a disfraces del asesino serial de Milwaukee crecieron en varios sitios de Internet, como es el caso de eBay, que decidió prohibir la venta de las réplicas de prendas de ropa que usaba Dahmer y demás accesorios, como es el caso del uniforme que usaba en la cárcel, sus característicos anteojos, entre otros.

Crecieron las ventas de disfraces de Dahmer para Halloween.

"No se permiten las ventas que promueven o ensalzan la violencia o los actos violentos, o están asociados a individuos conocidos por cometer actos violentos", afirmó uno de los directivos del sitio de compra y venta de objetos.

No se trata de la única página que tomó estas acciones para poder frenar la apología a la violencia, ya que varias en Estados Unidos también expresaron su rechazo y prohibieron las mismas ventas.