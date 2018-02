La década de los 80 es, para el cine y para el entretenimiento audiovisual en general, un momento de tensiones. Estados Unidos, que durante el siglo XX ha sido siempre el modelo para el arte popular (sí, es cierto, es una declaración fuerte y merece ser desarrollada in extenso, pero tómelo como un postulado), se encontraba en una encrucijada ideológica compleja. Los 70 habían sido los de la crisis de identidad americana tras la derrota de Vietnam y desencadenó además una liberación sexual que cristalizó en la era disco y en la legalización de la pornografía. Pero el triunfo de Ronald Reagan y la llegada de un neoconservadurismo que reafirmó los discursos de la Guerra Fría, más el inicio de la crisis del sida, pusieron el sexo, nuevamente, en un lugar de peligro. En el cine sucedió que esa apertura hacia la explicitud o los temas más adultos referidos a la pareja y la sensualidad comenzaron a retraerse con el triunfo constante de los primeros blockbusters familiares. La década del 70, podría decirse, fue el trayecto de Garganta Profunda a Star Wars.

Los 80 vieron el nacimiento y constante crecimiento de la cultura del VHS. El video no sólo mató a la estrella de la radio, como cantó Buggles en el clip inaugural de la cadena MTV, sino también a las posibilidades de utilizar fílmico en el cine pornográfico. No fue un cambio inmediato -hay algo de mito en ese retrato del cambio de época que es Boogie Nights, el filme que hizo famoso a Paul Thomas Anderson- y varios productores siguieron por un tiempo con el fílmico. Hay varias razones por las cuales el fílmico requiere un cuidado narrativo y de encuadre mayor, la principal es que no se puede malgastar material. En el video, se puede regrabar, rehacer todo a bajo costo de material de registro. Pero en el fílmico, que además implica el trabajo del revelado, es muy distinto.

Una de las mejores películas de esa época de transición entre los dos formatos que fue el primer lustro de los 80 se llama I like to watch (Me gusta mirar) y fue dirigida por Paul G. Vatteli en 1982. El título es suficientemente descriptivo: el asunto es el voyeurismo y la excitación que provoca espiar el sexo ajeno. En realidad, el voyeurismo es la clave de nuestra atracción por todo el cine, hacer -como decía Manuel Vicent- que los problemas, por un par de horas, sean de otros. Pero en el caso de esta película, hay un manejo de lo que llamamos puesta en escena notable que, al mismo tiempo, incrementa mucho el placer y la excitación del espectador sin por ello dejar de lado una narrativa que se realiza, casi completamente, gracias a las imágenes.

La historia de varias mujeres que, accidentalmente, espían acciones sexuales y se excitan para luego ser espiadas ellas mismas mantiene el interés durante toda la película. No sólo por ese truco que tienen las buenas películas pornográficas de variar los actores para que el espectador no vea siempre lo mismo, sino que en cada una de las secuencias se trata de establecer por varios métodos una cierta cantidad de puntos de vista. Así, si no faltan planos explícitos, estos aparecen vistos desde diferentes ángulos o, en su defecto, por diferentes cantidades de tiempo, lo que genera esa ansiedad que solemos llamar "suspenso" y que es la razón por la que seguimos mirando. Para que quede claro de lo que hablamos, alrededor del minuto veinte sucede lo siguiente: una mujer -que comenzó la película observando la actividad sexual de una pareja- ha robado la trusa de una modelo. Mientras una sirvienta es seducida por la dueña de una casa, aquella mujer se masturba hasta que la dueña de la trusa la llama por teléfono y la invita a otra relación lésbica que es, al mismo tiempo, espiada desde una cámara oculta por un hombre que traba relación con otra mujer. Todo ocurre alternando tiempos y espacios, pasando -con una fluidez narrativa que el cine ya no parece tener, y no hablamos sólo del porno- de una situación a la otra. Cuando un plano está a punto de saturar su sentido, se pasa a otro: hay una danza entre los espacios que es puro alarde de montaje. Se nota que ha sido pensada cada situación para que refiera a la otra de un modo casi musical. Poco a poco, la historia de vergüenza por mirar va mutando en una forma puramente abstracta de relaciones sexuales, algunas de una intensidad que el lugar común parecía negarle a los filmes de estos tiempos.

Hay otro punto interesante en esta película y es que la actividad básicamente la llevan adelante las mujeres. En realidad, se trata de que la protagonista -una bella castaña de ojos claros llamada Bridgette Monet- supere poco a poco la vergüenza y la represión respecto del mirar y del placer, en general ayudada por otras mujeres. Es extraño, pero lo que queda como impresión al terminar el filme es que las mujeres son las que comprenden el placer y el erotismo, y los hombres son solamente instrumentos para lograrlo. Otra curiosidad que presenta la película consiste en la intensidad de las secuencias de sexo, que se logra yendo de lo general (planos generales de gente haciéndolo) a lo particular (plano detalle de penetraciones, sexo oral, etcétera) intercalando otras imágenes del rostro de quienes miran. Es decir, "dibujando" la mirada de los personajes, desde la timidez inicial hasta la excitación hipnótica final. En todos los casos, los planos medios o generales duran mucho más en la pantalla que el plano detalle o quirúrgico, que en algunos casos no llega a durar un segundo Es decir, se mantiene la tensión erótica sin excluir lo explícito, pero dejando al espectador con ganas de seguir mirando. Que es, ni más ni menos, el tema clave de la película: por qué miramos lo que no deberíamos, por qué nos fascina lo prohibido, qué placer obtenemos con observar. De algún modo, todas estas mujeres del filme son Alicias que atraviesan el espejo del deseo. Una prueba de lo bien que pueden llevarse el cine y el sexo.