La sección competitiva del Festival de Toronto solo tiene cinco años de antigüedad. Por eso tiene más relevancia el premio del público (que se otorga con una marca de cerveza como sponsor) que el correspondiente al jurado de la sección Platform (en la que participaron las producciones argentinas Así habló el cambista, de Federico Veiroj y Los sonámbulos, de Paula Hernández). Así los galardones oficiales se conocieron el viernes por la noche (cuando languidecía el festival para la prensa y el mercado). Los del público esperaron al último momento, a la noche del domingo. La gran ganadora de la sección Platform fue la película dirigida por Pietro Marcello Martin Eden, que se llevó un premio consistente en la suma de veinte mil dólares canadienses. Por su parte las películas Anne at 13.000 ft, de Kazik Radwanski y Proxima, Alice Winocour, recibieron sendas menciones de honor.

La crítica especializada, a través de FIPRESCI, reconoció Murmur, de Heather Young en la sección Discovery y How to build a girl, de Coky Giedroyc en el programa "presentaciones especiales". El voto del público (por el que se otorgan además 15.000 dólares canadienses) se inclinó por la polémica Jo Jo rabbit de Taika Waititi. Evidentemente, la polémica se generó en la crítica (a una parte de la cual le pareció excesivo hacer humor con el nazismo) pero el público supo correrse de la corrección política y disfrutar de esta vuelta del director de Thor Ragnarok a sus tiempos de Casa vampiro. Las que quedaron en segundo y tercer lugar fueron la hermosa Marriage story de Noah Baumbach y la ganadora de la palma de oro en Cannes, Parasite, de Bong Joon-ho. En la sección Midnight madness el público eligió a la española El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia y, como documental, a la coproducción entre Tailandia e Irlanda The cave, de Feras Fayyad.