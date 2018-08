El gigante del streaming musical Spotify dio a conocer los temas más escuchados en su plataforma durante el verano boreal. En el primer lugar, aparece el rapero Drake con "In my feelings", algo bastante previsible si se tiene en cuento los números récord de lanzamiento del último álbum del artista. El cantante además tiene los puestos 11 ("Gods Plan") y 12 ("Nice for what").En el puesto dos, aparece una canción de Maroon 5, "Girls like you", que tiene voces del rapero Cardi B., quien a su vez se quedó con el tercer puesto de la lista, "I like it". Recién en el puesto 13 aparece un artista latino -según denominación en el hemisferio norte, claro-, Nio García por "Te boté".

En general, los números de Spotify advierten de tendencias globales, dado que la plataforma se encuentra presente en los cinco continentes. Aunque en los Estados Unidos y Europa tiene muchos más abonados -y, por mejor desempeño de las redes de banda ancha, más utilización-, lo que permite pensar en cierta distorsión de las cifras.