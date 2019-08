El cineasta greco-francés Costa-Gavras, uno de los mayores exponentes del cine político y de denuncia social, recibirá el Premio Donostia de la 67 edición de Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre próximos. Costa-Gavras se convertirá así en el segundo Premio Donostia de esta edición, tras el concedido a la actriz española Penélope Cruz, indicaron los organizadores del festival en un comunicado difundido hoy.

El realizador recibirá el galardón en reconocimiento a su "cine comprometido" el día 21 de septiembre en una gala en el Teatro Victoria Eugenia, donde tendrá lugar la proyección especial de su último largometraje, "Adults in the Room" (Comportase como adultos), adaptación de las memorias del exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis, indicó. La película, que tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, se basa en el libro "Adults in the Room: My Battle With Europes Deep Establishment", publicado luego del mandato de Varoufakis, quien permaneció en el cargo durante el primer semestre de 2015, en plena crisis financiera de Grecia.

En el reparto de la película, el actor Christos Loulis encarna a Varoufakis y también aparecen, entre otros, Alexandros Bourdoumis, que interpreta al primer ministro, Alexis Tsipras; Ulrich Tukur, que hace el papel del ex titular alemán de Economía, Wolfgang Schaeuble; Josiane Pinson, quien da vida a Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo y ex directora gerente del Fondo Monetario. Costa-Gavras, presidente de la Cinemateca Francesa desde 2007, está considerado uno de los mayores exponentes del cine político y de denuncia social del último medio siglo, apuntó la agencia española Efe.