Sin dudas el próximo fin de semana mantendrá altas las recaudaciones. No por la cantidad de estrenos (once, muchos de ellos van a circuito alternativo) sino porque hay un tanque que seguramente acapare gran parte del público. Es, además, una película nacional y el nuevo filme de Juan José Campanella, uno de los escasos realizadores -el único, de hecho- que llena con su nombre. La película es una comedia negra, El cuento de las comadrejas, remake (con muchos nuevos giros, de paso) del clásico Los muchachos de antes no usaban arsénico, gran película de José Martínez Suárez. El elenco es de los que también llevan público siempre: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni y Marcos Mundstock en los principales, más la española Clara Lago y Nicolás Francella. Comedia, director consagrado, elenco fuerte: alcanza con eso. Pero además el filme se beneficia de ser una bienvenida alternativa adulta a una cartelera dominada por Avengers (que todavía tiene mucho para vender), aunque es probable que sea el título que le arranque el primer puesto en el próximo fin de semana.

Hay tres títulos más que pueden sumar bien en taquilla. Uno es el animado Ugly Dolls, producción que refiere a ciertos juguetes y que se monta en la misma línea (comedia musical familiar y colorida con mensaje de integración) de la excelente Trolls. La razón de estar contigo 2, otro filme sobre perros y amos (el primero anduvo muy bien de público). Y Tolkien, filme británico que narra la historia del célebre escritor, autor de El Señor de los Anillos. Seguramente también drenará algo de público adulto, tanto por el tema como por el tono "realista" del asunto.Y hay que contar, también, El sol también es una estrella, romance juvenil de origen literario y género que tiene un público fiel.

El resto lo conforma, como se dijo, películas nacionales. Dos son ficciones: Dóberman, adaptación de la obra teatral del mismo nombre realizada por la misma autora, Azul Lombardero; y Clementina, un duro filme de Jimena Monteoliva que gira alrededor de la violencia de género. Y otros cuatro, documentales: Bazán Frías, elogio del crimen, de Juan Mascaró y Lucas García; La lección de anatomía, de Agustín Kazah y Pablo Arévalo; La cuarta dimensión, de Francisco Bouzas; y Cuadros en la oscuridad, de Paula Markovitch.