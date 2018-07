Hasta hace no mucho tiempo, el negocio del cine en los Estados Unidos se preguntaba si el futuro sería MoviePass, el sistema que, por un precio mensual menor a los diez dólares, permite a sus sucriptores tener una entrada gratis de cine por día. Si bien el sistema tiene un atractivo grande y una explicación virtuosa (pocos son los suscriptores que efectivamente van al cine todos los días), tiene problemas de liquidez y la actual dueña de la firma, la empresa de análisis de datos Helios & Mathison, lanzará una emisión de deuda por u$ 1.200 millones para poder seguir desarrollando el negocio, mientras sus acciones bajan.

El contexto no es el mejor. MoviePass surgió como una respuesta a la ausencia de público en las salas de cine. Que se llenen solo con tanques no es un problema de países como la Argentina, sino global, y se relaciona con una concentración feroz del negocio. Pero el resultado es que hay muchos menos tanques que pantallas, lo que provoca enormes desequilibrios en la venta de entradas: mucho en "temporada alta" poquísimo fuera de ella. Dejemos de lado la idea de que el desarrollo de audiencias es la respuesta: en el mundo estadounidense para quienes juegan el juego de las acciones, toda solución de largo plazo es pérdida. El problema de MoviePass consiste en que el cine asociado al sistema recibe el precio total de la entrada que retire el abonado. Ante -justamente- un blockbuster, se genera un problema de flujo de caja. Así MoviePass tenía en abril en líquido menos dinero del que necesitaba para seguir operando, lo que lleva a su compañía madre a buscar un modo de salvar el proyecto.

Pero ese no es todo el problema. Recientemente aparecieron respuestas de la competencia, justamente de dos cadenas de exhibición. Cinemark lanzó su propio sistema de suscripción y también lo hizo AMC, que es la mayor empresa de exhibición del planeta. El abono de AMC es de mayor precio (casi veinte dólares) pero permite reservas con anticipación y ver películas en 3D o IMAX, algo que MoviePass no permite. Pero hay más: AMC es dueño de las salas y el mayor negocio de estas no es precisamente la venta de entradas sino la venta de comidas y bebidas (claro que, sin público en los cines, tampoco se vende pochoclo), cuya tasa de ganancia es infinitamente mayor. MoviePass solo tiene la venta de entradas, con las restricciones que se detallan.

Así, el que era considerado "el Netflix del cine" se convierte en una buena idea que, para su desgracia, finalmente terminan adoptando empresas con mayor poder en el mercado. Los sistemas de suscripción en todos los campos del entretenimiento empiezan a cristalizarse en el modelo dominante. MoviePass quizás no fracase porque el modelo no funcione sino porque no tiene las espaldas suficientes como para funciona, Se verá si la inuyección de dinero le permite segir en la pelea.