El tamaño importa: Scorsese no quiere que vean "El irlandés" en celulares

El consagrado director Martin Scorsese, cuya película "El irlandés" está desde el 27 de noviembre en Netflix, rogó a sus seguidores que no la vean a través de sus teléfonos celulares. Según la agencia Europa Press, el cineasta quiere que los espectadores disfruten de su película de la mejor forma posible, ya que en estos momentos es imposible apreciarla en salas de cine.

Durante una entrevista concedida a Popcorn with Peter, Scorsese admitió que nunca pensó en que la gente podría ver su película en la minúscula pantalla de un teléfono: "Nunca pensé en ello", confesó. "Llevo haciendo durante más o menos los últimos 20 años películas tanto para televisión como para cine, en cuanto al tamaño de las pantallas. Nunca para un teléfono" -se justificó el cineasta-. Ojalá pudiera, pero no sé cómo, no le encuentro la vuelta". Scorsese aprovechó para pedir que si se quiere ver una de sus películas -o cualquier otro filme- "por favor, no se vea en un teléfono, en un IPad grande como poco".