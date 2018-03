El fuerte temporal que se abatió anoche en la Capital Federal obligó a la suspensión del show de cantautor estadounidense John Mayer, que se realizó al aire libre en el Hipódromo de Palermo, cuando faltaba alrededor de 8 canciones. Los fuertes vientos, los truenos y la lluvia pusieron fin pasadas las 22 a la renovación del romance entre el seductor Mayer y su público argentino, compuesto mayormente por chicas de clase media, media alta y aristocracia de zona norte.

El notable guitarrista visitó la Argentina para presentar su último disco “The Search for Everything” acompañado por una notable banda que está encabezada por Steve Jordan en batería, habitué de Keith Richards y Eric Clapton, Pino Palladino en bajo, ex The Who y Sting, David Ryan Harris en guitara y voz, Larry Goldings en teclados, Isaiah Sharkey en guitarra, Tiffany Palmer y Carlos Ricketts en coros.

El guitarrista dividió su show en tres partes, uno con toda la banda, donde recorrió canciones de su último disco y de sus anteriores álbumes, otra parte acústica, donde confirmó porqué es uno de los seductores de Estados Unidos, al tocar solo con su guitarra y enamorar a las fans argentinas. La tercera parte fue con el trío conformado junto a Palladino y a Jordan que recordó momentos de Jimi Hendrix, de Cream, a Led Zeppellin, pero también buscó en el enorme repertorio de la música negra estadounidense. Mayer se ganó el respeto de la crítica estadounidense cuando en 2006 con el disco “Continuum” dejó de lado las baladas acústicas para chicas y se puso a revisar en las raíces de la música estadounidense, en estilos como el country, el folk, el western, el blues, y el bluegrass.

Esa cosecha arrojó grandes resultados en los discos “Born and Raised” y “Paradise Valley”, mientras que en “The Search for Everything” la búsqueda de Mayer fue dentro de la música negra con muestras de funky, blues, soul y el R&B bien vintage, con sonido valvular. Por esa razón conformó una súper banda para este tour con una fuerte presencia de músicos afroanorteamericanos que lo ayudaron en los arreglos vocales y en los falsetes, aunque el guitarrista se da maña con esos tempos vocales.

Así arrancó el show con “Belief” de su último disco con una estructura funky, y la base conformada por Jordan y Palladino aportando un groove increíble, sobre el que Mayer flotó con su carisma y con el notable movimiento de sus dedos para solear hermosamente en esta canción. Ya jugando de local, al escuchar el “Ole Ole Mayer” el guitarrista zapó junto a la base poniéndole música al coro del público y luego lo empalmó con “Helpless” de su última producción que sonó bien soulera, con Sharkey Harris sosteniendo desde la guitarra las melodías, mientras soleaba apasionado estirando las canciones con muy buen gusto. Tomó la acústica para una romántica y nocturna versión de “I don trust misil” de su disco “Continuum” que el público cantó de principio a fin, y disfrutó de los muy buenos arreglos del pianista Larry Goldings.

Esa química entre artista y público se repitió en la hermosa‘Still feel like your man” en la que el nacido en Connecticut soleó con muy buen gusto respaldado por esa banda notable que lo acompaña. Luego llegó el segmento acústico, romántico, que comenzó con la nueva “Emoji of wave” que el músico enganchó con la bellísima “Your body is a wonderland” de sus primeros trabajos y que garantizó su llegada al corazón de todas las mujeres presentes. La siguió “In your atmosphere” en un tono más dramático, y el cierre fue con una demostración de sus conocimiento de la guitarra española en la previa de la romántica “Neón”. Luego en las pantallas gigantes se vieron declaraciones de Palladino y Jordan, además de Mayer explicando la conformación de este trío rockero allá por el 2005, que también se mete en aguas del soul y el R&B.

Jordan cambió la batería, pasó a una de menos cuerpos y el gigante Palladino se mantuvo imperturbable para una rabiosa versión de “Who did think i was” en la que Mayer pisó el wah wah y le sacó chispas a la guitarra soleando y pulsándola a alta velocidad. En esa línea siguió una interesante versión de “Wait until tomorrow” de Jimi Hendrix, en la que Jordan aporreó su batería y Mayer estuvo a la altura del guitarrista zurdo afroanorteamericano. Luego se coló “Vultures” canción que Mayer compuso para este trío y en el que volvió a mostrar su capacidad de mixturar un rock rabioso con una base bien groovy, con un beat bien funky a cargo de Jordan.

Tras finalizar ese segmento y cuando se avecinaba un cierre con toda la banda sobre el escenario, el temporal que ya caía sobe el conurbano, se desplomó sobre Palermo, los vientos movieron las pantallas, las torres, el aguacero cargó sin piedad contra el público y los rayos obligaron a la suspensión del concierto, cuando aún faltaban al menos siete u ocho canciones.