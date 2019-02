El venezolano Gustavo Dudamel y la orquesta filarmónica de Los Angeles (California) actuarán durante el segmento de la ceremonia de los Oscar dirigido a recordar a los difuntos que ha sufrido la industria en los últimos meses, el próximo 24 de febrero.

Así lo comunicó ayer la Academia de Hollywood. Las otras actuaciones musicales serán las de las canciones nominadas: Lady Gaga y Bradley Cooper, protagonistas de Nace una estrella, interpretarán "Shallow"; Gillian Welch y David Rawlings harán "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", perteneciente a La balada de Buster Scruggs; "The Place Where Lost Things Go", de El regreso Mary Poppins, sería interpretada por un invitado sorpresa; y Jennifer Hudson cantará "Ill Fight", del documental RBG y escrita por Diane Warren.

Se espera que "All the Stars", de Pantera Negra, sea también incluida, pero aún no se ha anunciado oficialmente.