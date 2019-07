La cantante colombiana Shakira recordó al ex presidente Fernando de la Rúa, con cuyo hijo Antonio estuvo en pareja durante once años, y señaló que siempre lo recordará como "un amigo". También destacó su "humildad" y sostuvo que afrontó muchas luchas "con la dignidad y la fortaleza que tanto admiraba". En un mensaje a través de Instagram, en la que subió una foto que la muestra junto al ex presidente, la cantante expresó su afecto por De la Rúa,. Ya lo había manifestado en todas las oportunidades en que pudo opinar públicamente sobre él.

"Te has ido para siempre amigo", comienza la nota y agrega: "Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma, que bien conocíamos quienes te queríamos". Y agrega: "Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas, y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba".

"Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo", concluye la nota de Shakira. La cantante de música latina, cuyo verdadero nombre es Isabel Mebarak Ripoll, tuvo una relación muy cercana con el ex mandatario a partir de la relación con Antonio, con quien terminó en un juicio.