El cineasta Larry Cohen, autor de películas como El monstruo está vivo, falleció a los 77 años en Los Angeles, California, informaron hoy varios portales especializados en cine y TV. Nacido en Nueva York el 15 de julio de 1941, desarrolló una importante carrera como guionista para la pantalla chica con títulos como El fugitivo, Columbo o Los invasores. En 1966 saltó al cine firmando el guión de El regreso de los siete, primera de las secuelas del clásico Los 7 Magnífico. Y se consagró como director con el clásico El monstruo está vivo, sobre un bebé asesino, en 1974.

Con una mezcla de terror, policial y suspenso, en los 80 lanzó títulos como Q y el clásico menor FX-Efectos especiales. Cohen trabajó como guionista para Joel Schumacher, David R. Ellis, Mark L. Lester y otros directores, hasta que en 2006 la serie Masters of Horror lo rescató para dirigir uno de sus capítulos, y el documental de culto King Cohen: The Wild World of Filmmaker Larry Cohen (2017), de Steve Mitchell, repasó su filmografía.