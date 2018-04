El grupo de rock británico Fleetwood Mac despidió a su histórico guitarrista Lindsey Buckingham por diferencias en torno a una gira que la banda encarará en junio próximo, informó su líder, Mick Fleetwood en un comunicado que publica la revista Rolling Stone.

El guitarrista será reemplazado por Mike Campbell, de Tom Petty and the Heartbreakers, y Neil Finn de Crowded House, con quienes Fleetwood afirmó que ya tocó de forma improvisada y "la química realmente funcionó". En el escrito, el líder del grupo sólo destacó que la banda ha estado "en evolución creativa" y que "siempre ha sido una genial colección de canciones intepretadas con una combinación única de talentos", aunque no dio mayores precisiones sobre el alejamiento del guitarrista.

Buckingham se unió a la banda en 1975 y fue parte de su etapa más exitosa, que incluía, además de Fleetwood, la grabación del disco "Rumors" en 1977, con su más recordada formación que incluía además a John y Christine McVie y Stevie Nicks.El guitarrista permaneció en el grupo hasta 1987 y regresó en 1997, lapso en el que aportó algunas composiciones clásicas como "Go your own way" y "Tusk". Para la mayoría de los medios de prensa dedicados a la música, el alejamiento del guitarrista tuvo que deberse a cuestiones recientes, dado que estaba previsto que participara de la gira que emprenderá la histórica formación. Tampoco es claro si se trata de un alejamiento definitivo -en una banda que supo crecer en parte gracias a sus peleas y disensiones- o si es solo temporal.