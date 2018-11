En el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, presentó su último libro "Periodismo y Verdad". En su exhibición estuvo acompañado por más de 70 periodistas y de principales responsables de los medios de comunicación.

El protagonista señaló que "el objetivo más que hacer un libro era utilizar este formato para generar un debate". Además, aprovechó el momento para reflexionar sobre la actualidad de la profesión y pidió terminar con el "periodismo de guerra".

"La excusa de este libro y de este evento es tratar de encontrar mecanismos que den por cerrada la etapa de periodismo de guerra, y que den como resultado un periodismo que no necesite de otro adjetivo", explicó.

En tanto, expresó que, "la objetividad absoluta no existe en ningún campo de la vida, no solo en el periodismo. Cada uno mira desde alguna perspectiva. Nadie puede ser absolutamente objetivo en un sentido estricto y científico, no es un problema del periodismo".

Fontevecchia remarcó que ahora si se entiende la palabra objetividad para tratar de acercarnos lo más posible a "una representación verídica", eso no solo es posible, sino que es "imprescindible para hacer periodismo de calidad".

En el libro Periodismo y Verdad, Fontevecchia investiga de forma minuciosa la situación actual de los medios tras el “periodismo de guerra” que dominó la Argentina en este siglo. El libro es, principalmente, un profundo ensayo sobre la prensa, el poder y la libertad de expresión en los días que corren.

Del evento participaron funcionarios, políticos, periodistas y empresarios de medios. Entre los cuales estaba el actual Secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto; el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman; la escritora Beatriz Sarlo; la periodista María O´ Donnel; el neurocientífico Facundo Manes; Raúl Olmos, CEO del Grupo Crónica; Daniel Hadad, responsable de Infobae, Liliana Parodi de América; Jorge Fernández Díaz, de La Nación; Santo Biasatti, conductor de Crónica HD, José del Río, jefe de redacción de La Nación; Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; entre otras personalidades.