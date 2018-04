Música y aparente diversión para un auténtico policial negro

■ Baby, el aprendiz del crimen, fue una de las películas más originales de 2017, y es una pena que no haya tenido la atención que merecía. Dirigida por Edgar Wright, uno de los comediógrafos más creatívos de las últimas dos décadas, narra la historia de un postadolescente que conduce autos en robos, pero cuyo vínculo con el mundo pasa principalmente por la música. Lo que se inicia como algo divertido, cool, alegre, va mutando en un auténtico policial negro sin fi suras y con no poca tragedia. Un experimento tonal único cuya adrenalina no diluye las emociones. Va el sábado a las 22 por HBO Plus.

Permitidos

■ Quizás no sea la mejor comedia de Ariel Winograd, el mejor especialista en el género en el cine argentino contemporáneo, pero tiene grandes momentos esta historia de una pareja en sus treinta que habla de los “permitidos”, esos con el que dejarían al otro tener una infi delidad... hasta que se vuelve posible. Lali Espósito y Martín Piroyanski están muy simpáticos y entienden bien cómo funciona la mecánica de casa situación. Y el fi lme no esquiva emociones fuertes ni momentos complejos o ambiguos que llevan al espectador a hacerse preguntas. Interesante desde cualquier putnto de vista. El viernes a las 22 por MaxUp.

El último samurai

■ Una de las historias más traumáticas de fi nes del siglo XIX es la transformación del Japón de un país feudal a uno moderno, lo que se llevó puesto el sistema de shogunatos y causó un terremoto que culminaría, a mediados del siglo XX en la Guerra del Pacífi co. Esta película de Edward Zwick muestra, desde el punto de vista de un estadounidense (Tom Cruise) cómo fue ese momento en que los guerreros samurai perdieron frente a las ametralladoras y el ejército profesional. Se lleva las palmas ese enorme actor nipón llamado Ken Watanabe, aquí interpretando al personaje del título. El jueves a las 22 por Cinemax.

La muerte le sienta bien

■ Aunque le dieron muy poca importancia cuando su estreno, este fi lme de Robert Zemeckis se ha convertido en un gran clásico de la comedia negra. Dos mujeres, desesperadas por combatir el paso del tiempo (gigantescas Meryl Streep y Godie Hawn) toman una pócima mágica y todo se transforma en una especie de cartoon desesperado, con un pobre hombre entre ambas señoras (gigantesco, también, Bruce Willis). No solo es una metáfora sobre el éxito o el tiempo, sino también una película llena de invenciones cómicas de gran cuño. Imperdible, mañana a las 22 por FXM.