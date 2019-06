David Cronenberg y la sensualidad visceral y diferente

En 1986, La Mosca fue vendida como una película de terror. Es cierto, es -en parte- una película de terror. Pero es también otra cosa: un gigantesco melodrama que gira alrededor de la transformación del cuerpo hacia una sensualidad visceral diferente (el gran tema del canadiense David Cronenberg, autor de esta obra maestra). El monstruo en el que deviene el personaje de Jeff Goldblum es tan digno de miedo como de pena, y en el fondo hay aquí una gigantesca historia de amor que evade los límites de la normalidad para volverse una pesadilla apasionada. Obra maestra total, ideal para ver el sábado a las 23,50 por FoxClassics.

Jóvenes Titanes en Acción: La película

Pasó bastante inadvertida porque todo el mundo la vio como una película puramente infantil. Sin embargo, tanto la serie de Cartoon Network como esta película extraordinaria son lecciones en parodia. Aquí los Teen Titans quieren que alguien haga una película con ellos. No lo logran, o sí, después de una serie de peripecias totalmente absurdas y una cantidad increíble de chistes, que no dejan de lado el humor negro. La película es vibrante en diseño y en guión y no deja nunca al espectador “no niño” de a pie. Sí, todavía en el dibujo animado hay un montón de tipos que hacen lo que se les da la gana. Viernes, 22, HBO Family