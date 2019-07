Ant-Man ant The Wasp

Peyton Reed, alguna vez lo dijimos, es uno de los comediógrafos más personales y cumplidos de Hollywood. Esta segunda entrega de su Ant-Man (porque sí es una película de autor, aunque no parezca) tiene su sello: ritmo constante, personajes que destilan humanidad y simpatía aunque sean “villanos”, efectos especiales usados en función de lo más surreal y divertido que puede dar la traslación de un cómic, y un mundo donde el amor de todo tipo todavía tiene valor. Del autor de Triunfos robados y Abajo el amor. Paul Rudd es un extraordinario cómico, no está de más recordarlo. El viernes a las 22 por HBO Plus.

Los ocho más odiados

El clásico The Thing (versión John Carpenter) transformado -con el talento y la inteligencia de Quentin Tarantino- en una especie de western burlón y apocalíptico que desafía toda corrección política. Hay unos cuántos personajes, entre ellos una condenada a muerte y el cazarecompensas que la capturó (grandes trabajos de Jennifer Jason Leigh y el carpenteriano Kurt Russell), un negro que puede o no ser amigo de Lincoln, un militar racista y una serie de sorpresas. Tensión pura de principio a fi n, y constante juego sobre qué implica contar un cuento. Jueves, 22,10, Max Prime. La patrulla infernal

De lo mejor de Stanley Kubrick, este relato violento y realista (pero también ampliamente satírico) sobre un acto de desobediencia durante la Primera Guerra Mundial no solo constituye un gran entretenimiento, una suprema película de aventuras, sino también un grotesco que utiliza todo lugar común para clavar el cuchillo antibélico ahí donde más duele. Los trabajos de Adolphe Mejou y de Kirk Douglas fi guran entre lo mejor que puede haber dado el cine en esa delgada frontera entre el clacicismo y la modernidad. Mañana a las 21 por FoxClassics.