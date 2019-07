La intimidad y la epopeya del primer hombre en la Luna

Whiplash y La La Land llamaron la atención sobre el realizador Demian Chazelle, aunque sus películas -con indudables méritosson todavía un poco desparejas. Lo es menos El primer hombre en la Luna, biografía de Neill Amstrong, el astronauta -interpretado por Ryan Gosling- que realmente transmite el riesgo y la precariedad de esos vuelos espaciales que lograron la hazaña de llegar a nuestro satélite. La combinación de intimidad y espectáculo y el retrato de un hombre con una vocación inexplicable le confieren un sabor particular a esta película no del todo apreciada cuando su estreno. Va el sábado a las 22 por HBO Plus.

La cabaña en el bosque

Porque así somos, volvemos a recomendar una de las películas más dinámicas, inteligentes, divertidas y profundas (todo al mismo tiempo) de los últimos años. Hay un grupo de jóvenes que se prepara para un fin de semana en una cabaña en el bosque. Son manipulados por unos tipos un poco raros, quizás macabros manipuladores de un reality show. Pero el filme destroza con muchísimo cerebro los lugares comunes de las películas de terror y propone una visión completamente dinámica de la amistad, el amor y lo que significa ser humanos. Las secuencias finales son el mejor “rompan todo” del cine reciente. Viernes, 22, AMC.