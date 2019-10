La belleza lírica de Irlanda a través del ojo de John Ford

Nunca está de más recomendar una película de John Ford. Especialmente si es una de sus veinte -o treinta- películas centrales como esta, El hombre quieto, probablemente la película donde mejor utilizó los colores (los verdes irlandeses brillan y contrastan con la incendiaria pelirroja que era Maureen O’Hara) y la combinación entre drama y comedia para narrar el romance entre un ex boxeador angustiado por la culpa (John Wayne) y una mujer de enorme carácter y dulzura (la O’Hara). El ambiente refleja los sentimientos de un modo único, y es de esas películas que emocionan a todo el mundo. El sábado a las 22 por FoxClassics.

Noche de juegos

No le fue tan mal a esta comedia de mediano presupuesto estrenada el año pasado y protagonizada por Jason Bateman, comediante de ley si los hay. Y le fue mejor con el boca a boca. La historia es la de un grupo de amigos que se reúne periódicamente a jugar, juegan a resolver un crimen y de pronto están metidos en una intriga real -o no- que les puede costar la vida -o no. No solo es muy divertida, sino que tiene eso que suele faltar últimamente: un guión con inteligencia y actores que se toman su trabajo en serio. Pasarla bien y formar parte del culto: va el próximo viernes a las 22 por HBO.

El exorcista: el comienzo

Esta película merece una explicación, porque no es buena. La hizo primero Paul Schrader -esa versión circula en la edición especial de esta en DVD- y es una obra maestra, pero a la Warner no le gustó ni medio y la volvió a filmar entonces Renny Harlin. El resultado es una especie de borrador, que tiene buenos momentos porque Harlin sabe de filmar tensión y de inventiva a la hora de la acción (aunque suele narrar muy mal), y nos muestra qué puede hacer Hollywood con un guión complejo. De paso, busque la de Schrader y compare. Va el jueves a las 22 por FoxLife.

El joven manos de tijeras

El lector quizás sea joven, pero hubo un tiempo en el que Tim Burton asombraba y conmovía con cada cosa que dirigía. Aquí utiliza su perfecta mezcla de cuento de hadas y película de terror para narrar la historia de un chico con tijeras en las manos que pasa de ser el duende de un mediocre pueblito al freak que todos deben castigar. 30% Pinocho, 30% Frankenstein, 30% Hairspray, y un 10% central de Winona Ryder bailando bajo la nieve. Joya originalísima, de cuando Johnny Depp era lo mejor del mundo. Mañana a las 21.10, FXM.