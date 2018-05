Sátira del militarismo y la TV según el gran Paul Verhoeven

■ Una de las grandes sátiras de los últimos treinta años se llamó aqui Invasión, aunque el original en inglés es Starship Troopers, adaptación del holandés Paul Verhoeven de una novela literalmente fascista de Robert Heinlein. Lo que hace el creador de Bajos Instintos y El cuarto hombre es tomar la anécdota de una sociedad militarizada en guerra constante con una especie de insectos y la da vuelta como un guante sin alterar nada del original, solo saturándolo con la aparición a puro humor negro de la televisión y la propaganda, y transformando el tema en una especie de estudiantina sangrienta. Políticamente incorrecta y genial, una obra maestra. El sábado a las 22 por Space.

Carlito’s Way

■ El segundo encuentro entre Al Pacino y el maestro Brian De Palma resultó en este fi lm noir melancólico que, más allá del trasfondo trágico -es un ex convicto que vuelve al barrio y se ve arrastrado a su pesar nuevamente a la mafia-, tiene una sensibilidad y ternura que no suelen aparecer de una manera tan clara en el cine del director. Más allá de la anecdótica aparición de Jorge Porcel, el trabajo de Sean Penn y Viggo Mortensen, más el impresionante plano secuencia fi nal, alcanzan para que sea, casi, una obra maestra. Viernes, 22, Fox Classics.

Punto Límite

■ Para quienes descubrieron a Kathryn Bigelow cuando ganó el Oscar por Vidas al límite, recomendamos esta obra maestra, escrita y coproducida por su entonces pareja James Cameron, sobre un policía (Keanu Reeves) que se infi ltra en una banda de surfers-ladrones de bancos que roban con caretas de presidentes estadounidenses. No solo es una de las mejores películas de acción de los últimos treinta años, sino también una declaración contundente sobre el vacío de la vida burguesa, la política estadounidense y la adicción al peligro. Obra maestra absoluta, el jueves a las 22 por amc.

Felicidades

■ El único fi lme de Lucho Bender narra tres historias más o menos relacionadas que transcurren en una Navidad demasiado argentina. Poco a poco, lo extraño se vuelve grotesco y aparece el humor cruel, pero en ningún momento la película deja de lado una puesta en escena precisa que evita todo acento televisivo, todo lugar común, apostando a la humanidad compleja de sus criaturas. Grandes trabajos de Pablo Cedrón, Gastón Pauls y Alfredo Casero (cuando tales encuentros aún eran posibles). Mañana a las 22 por Cine.ar.