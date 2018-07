Un clásico de los ochenta que crece con el paso del tiempo

■ Entre los clásicos de los años ochenta, tiene un lugar central Laberinto, filme de Jim Henson -el padre de los Muppets- protagonizado por una adolescente Jennifer Connelly, David Bowie y una cantidad inmensa de muñecos. En realidad es la historia metafórica del despertar adolescente a través del cuento de una chica que debe ingresar a un mundo fantástico para rescatar a su hermano bebé. Pero todo es mucho más que eso, casi una reescritura de Alicia tras el espejo que, con el tiempo, se ha vuelto más interesante. Excepcional, sin dudas. El sábado a las 21 por Paka Paka.

Deadpool

■ Es cierto que no se trata de una obra maestra, de un filme reflexivo o de un clásico del futuro. Pero también que el juego de guiño y revisión vertiginosa de los lugares comunes del género superheroico que disponen Ryan Reynolds y sus cómplices (el actor siempre quiso ser cómico y aquí finalmente lo logra) es un ejercicio fresco que vale la pena ver y, de algún modo, desentumece la realización de tanques. No solo es muy cómica (de eso no hay dudas) sino que intenta serlo con inteligencia y sin dejar de lado la aventura. Viernes, 22, FXM.

Frankenweenie

■ No caben dudas de que lo mejor que ha realilzado Tim Burton en los últimos años se ve en el campo de la animación. Frankenweenie es la versión en largo y con muñecos de uno de sus primeros cortos (con actores, mismo título), lo que no solo mejora el original sino que le permite tratar con mucha precisión -y con personajes de una ternura infinita- temas como el poder, la manipulación, el deseo y la necesidad de convivir con la propia fantasía. No solo el diseño es bellísimo sino que además la historia es genial. Jueves a las 22 por TBS.

2012

■ En su momento, fue polémico decir que esta película del especialista en catástrofes Roland Emmerich era genial. Hoy ya no, pero si no la vio puede comprobarlo. La Humanidad está a punto de extinguirse por una serie de cataclismos y hay un plan para salvar a una parte de Occidente. Hay mucha aventura loca mientras todo se destroza, mucho humor negro y no pocos apuntes políticos que hacen la diferencia respecto de otros espectáculos “rompan todo” similares. Y además está bien actuada. Mañana a las 22 por TNT.