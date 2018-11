Un paseo por Roma con mirada sarcástica y tierna

No fue nada extraño que La grande bellezza se llevara el Oscar extranjero en su momento. El filme, realizado por Paolo Sorrentino -uno de los nombres más interesantes del cine europeo- es en sí un paseo por Roma que recorre, con una mirada al mismo tiempo sarcástica y tierna, no solo lugares (el protagonista es un escritor de 65 años en busca de un paisaje bello) sino los clichés y ciertas decadencias de las clases enteradas. Ahora bien: no se trata de una condena o de moralina subrayada sino de, a través del gran espectáculo y la inteligencia, tratar de comprender contradicciones. Un filme amable. Sábado, 22, Europa Europa.

Coco

Después de películas al menos discutibles, Pixar volvió a la genialidad con uno de los mejores títulos estrenados en este año, Coco. La historia de un chico perdido en el mundo de los muertos es en realidad sobre otros dos temas: la memoria y la vocación artística. Diseñada con gusto exquisito, con el equilibrio justo entre humor y melodrama y con un guión de acero inoxidable, Coco apuesta a la emoción sin apuntar al golpe bajo. Y no, tampoco es exotismo tercermundista, sino una auténtica fábula fantástica que, además, homenajea al gran cine mexicano. Va el viernes a las 22 por HBO 2.

Al filo del mañana

Tom Cruise es un pobre tipo que termina peleando contra una invasión extraterrestre sin esperanzas de triunfo. Muere a los pocos segundos de combate. Resucita y vive todo el asunto de nuevo. Sobrevive un poco más, vuelve a resucitar, vuelve a repetir el día... Esta versión en clave de ciencia ficción y aventuras de Hechizo del tiempo es, también, una de las películas más originales y disparatadas de los últimos años, con un grado de invención superior incluso a cierto “cine de arte”. Imperdible -y emotiva, además-, el jueves a las 22 por TNT.

El Ciudadano Ilustre

La película más exitosa de la dupla Cohn-Duprat es algo (bastante) más que una mirada sardónica sobre la vida en un pueblito pequeño del interior de la Argentina y sus costumbres un poco tiernas y un poco mezquinas. Es también una oportunidad para mostrar los dobleces y las dobles morales de un conjunto de personajes que van más allá de lo grotesco (empezando por el protagonista, ese escritor ganador del Nobel que decide hacerse festejar en su ignoto pueblito natal). Muy buen trabajo de los actores, además, que entienden el tono con enorme precisión. Mañana, 22, Fox Cinema.