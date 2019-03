Un intento de respuesta a la fascinación por lo virtual

Ready Player One no logró ser lo que quiso ser: la película que nos devolvería el gusto por el gran espectáculo fantástico sin renegar de emociones e ideas. La película de Spielberg que rompiera todo, digamos. No lo fue, pero sí es de una emotividad, una claridad y un humor totalmente ajenos al cine que nos toca ver hoy, enfermo de importancia y tristeza a reglamento. Mucho menos un ejercicio de nostalgia que el intento de responder la pregunta por la fascinación (creciente, un poco enfermiza) por lo virtual en tiempos de pobreza material, es una película-refugio para vibrar y descansar. Va el sábado a las 22 po HBO Plus.

Una mujer fantástica

Esta película de Sebastián Lelio que le dio un Oscar (merecido) a Chile es mucho más que lo que parece a simple vista, una historia sobre la diversidad sexual y la lucha contra el prejuicio. Es, sobre todo, un gran melodrama romántico (que siempre fue el género de la tensión entre el deseo individual y las barreras de lo social). Interpretada con absoluta precisión por Daniela Vega, y con un trabajo de imágenes que pasa del máximo artificio al máximo realismo de un modo muy adecuado a la historia (parece raro decirlo, pero no es frecuente en el cine de hoy), es de lo mejor que dio el cine latinoamericano reciente. Viernes, 22, Fox Cinema.

Jackie Chan: primer impacto

No cabe duda de que la mejor década del gigantesco clown de las artes marciales Jackie Chan fueron los noventa. Estaba en su madurez como acróbata y como cómico (lo que no implica que después no haya hecho cosas geniales). Esta película de la serie Police Story tiene terroristas, mafiosos y un artefacto nuclear en su trama. Pero no importa nada: lo que importa es Jackie haciendo de cada secuencia de acción una fi esta de suspenso, comicidad, velocidad y precisión. Un cine feliz como pocos en la historia. Viernes, 22, TCM.

Policías de repuesto

Una de las mejores películas de la dupla Adam McKay-Will Ferrell. Dos policías de segunda categoría (Ferrell y un maravilloso Mark Wahlberg) tienen que reemplazar a dos superdetectives (breve y genial actuación de Dwayne Johnson y Samuel Jackson) que destruían el mundo pero cazaban a su hombre. McKay no solo parodia el policial de acción urbano sino que decide satirizarlo absolutamente todo e incluir un humor surreal e incorrecto en cada escena. Preste atención al discurso sobre atunes y leones. Mañana, 22, FXM.