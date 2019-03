La aventura de ser periodista, de la mano de Steven Spielberg

Durante 2018, Steven Spielberg estrenó dos películas. Una de ellas es The Post, la historia de cómo el Washington Post reveló los Pentagon Papers, documentos que probaban que nunca el gobierno de los EE.UU. pensó que podía ganar en Vietnam. Pero la película, protagonizada por Tom Hanks y, sobre todo, por Meryl Streep, si bien no carece de la aventura y el suspenso propios de la obra del autor, es otra cosa: el testimonio de un momento de cambio en la Historia, del paso de una mujer de un rol pasivo a uno activo en el desarrollo de los acontecimientos. Gran filme sobre el periodismo. Sábado, a las 22, por HBO.

Tres anuncios por un crimen

Sin dudas, este drama -con toques de comedia, aunque negrísima- fue una de las películas del año. Hay primero un crimen horrible, triste e irresuelto, y una madre dispuesta a conseguir justicia. Luego, un pueblo chico y gente honesta pero impotente más gente bruta pero determinada. Y luego, una serie de equívocos que hacen que la violencia crezca, que el error -ese que nace de la falta de justicia, de la debilidad de la víctima- se multiplique. Extraordinario cast encabezado por Frances McDormand (justa ganadora del Oscar), Woody Harrelson y Sam Rockwell. Un western de hoy. Va el viernes, a las 22, por FoxMovies.

Drácula de Bram Stoker

Recomendar Drácula de Bram Stoker es importante. Sobre todo porque, aunque tiene sus momentos, no es una película de terror. Francis Ford Coppola hace la adaptación más fiel -y también más infiel, pero no hay espacio aquí para explicarlo- de la novela, con todo lo que otras no narran (la cacería final, puro western y acción) más una historia de amor con -paradójico- final feliz. Y cada fotograma tiene algo lindo para ver, un truco, un detalle, un juego. Coppola se divierte a lo bestia y lo comparte, y lo mismo hacen Gary Oldman y Anthony Hopkins. Belleza. Jueves, a las 21, por FoxClassics.

Cowboys Vs. Aliens

Esta película parece una cargada, pero a) se basa en un comic, b) la dirigió Jon Favreau, c) la produjo Spielberg. Y consiste en que vienen aliens a invadirnos y caen en el Salvaje Oeste. Pero no es un disparate: es un drama de aventuras contado desde el punto de vista de un niño, con momentos de una enorme poesía y personajes ambiguos, complejos pero que terminan capturando nuestra simpatía. Los señores Harrison Ford y Daniel Craig, coprotagonistas del asunto, se toman las cosas en serio y el conjunto resulta un filme clásico y bello. Pruebe: mañana, a las 22, por Cinecanal.