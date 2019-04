La guerra mirada con precisión por Stanley Kubrick

La patrulla infernal no es la primera película de Stanley Kubrick, pero sí la que lanzó al director al estrellato de modo definitivo. También -saben que no somos aquí demasiado fans del director- una de sus mejores filmes. Basada en un caso real, narra la rebelión de unos soldados en la Primera Guerra Mundial ante el “mandarlos al muere” de una oficialidad estúpida. No solo es visualmente impecable y tiene grandes momentos de acción, sino que además tiene grandes trabajos de Kirk Douglas y Adolphe Menjou. Una excelente mirada sobre el absurdo de la guerra y otros prejuicios. Sábado a las 22, FoxClassics.

Ralph, el demoledor

Con el paso del tiempo, podemos afirmar que este filme de Rich Moore es una auténtica obra maestra. El villano de un videojuego se cansa de ser un marginado y eso desencadena una serie de problemas en varios “universos” de un arcade. Pero bajo esta anécdota hay una reflexión casi metafísica sobre lo que implica ser, una perfecta fábula social sobre marginación e integración, una crítica del culto al éxito, una meditación moral -¿qué es “ser bueno”; qué es el “deber ser” de cada uno?”. Dicho esto: es comiquísima, llena de acción y la pareja Ralph-Vanelope es pura ternura. Viernes 22 por Disney XD.

Dunkerque

De lo mejor de Christopher Nolan (otro director del que no somos precisamente fans), esta reconstrucción de la retirada de 300.000 soldados nritánicos de Holanda ante el ataque de los alemanes es mucho más que “historia”. Es sobre todo un retrato del miedo, de la desesperación y del coraje, narrado con grandes momentos de pura tensión física y un montaje que une varias historias aparentemente inconexas. Todo en la película es de una precisión absoluta, y aún cuando el director controla poco, lo humano aparece en cada fotograma. Gran película. Jueves, 22, Max Prime.

La cabaña en el bosque

Un grupo de jóvenes (una chica linda muy inteligente, un tipo atlético pero con un doctorado, un pibe nerd que opta por la marihuana, el chico nuevo y una muchacha casi virgen) van a pasar un fin de semana a una cabaña en medio de un bosque sombrío. Pero resulta que son monitoreados por gente que aparentemente los filma, o los manipula, o algo y los “mete” en una especie de película de terror clase B. Filme de aventuras y terror sí, pero es absolutamente otra cosa sin dejar de divertir. Obra maestra en serio. Mañana a las 22, FoxAction.