Comedia romántica disfrazada de filme de superhéroes

Podemos pasar un día completo hablando de Ant-Man and the Wasp, film de la saga Marvel cuyo vínculo con el marco mayor de la pelea con Thanos importa poco y nada. Es, antes que nada, una “película de rematrimonio” donde una pareja que se ama y se separa tiene que volver a quererse. Es, también, una película sobre lo que implica ser papá y mamá. Y una que usa los “superpoderes” para crear momentos cómicos. Además, no hay villano en sentido estricto (porque no importa) y Paul Rudd demuestra que es uno de los mayores comediantes de estas últimas ¿100? décadas. Sábado, 22, HBO 2. Sí, para ver con chicos.

La casa de las conejitas

Después del éxito de Legalmente Rubia, a alguien se le ocurrió redoblar la apuesta de la (no tan) frívola que tiene que educarse con esta historia de una conejita de PlayBoy que se queda sin trabajo y debe volver a estudiar, lo que la lleva a conocer chicas desplazadas por el sistema y a “educarlas” a su vez hasta volverlas algo así como populares. Ahora bien: la protagonista es Anna Faris, una de las mayores y más completas comediantes -actrices cómicas, en realidad, y a mucha honra- de los últimos años. La gracia y la ternura de la actriz hacen que la película supere sus lugares comunes. Ideal para viernes a las 22, va por MaxUp.

Cabalgata inferna.

Una de las películas más exitosas del gran Walter Hill. Es un western que narra la historia de un grupo de ex soldados vueltos pistoleros. Ahí están los hermanos James, los hermanos Younger, los hermanos Miller... todos interpretados por hermanos en la vida real (los Quaid, los Carradine, los Keach...). Gran película muy inspirada en la estética de Sam Peckinpah y que retrata el otro lado de la épica de la Conquista del Oeste, aunque desde una ética de la acción cercana a la del gran Howard Hawks. De una violencia estilizada y única. Jueves, 23, FoxClassics.

Thor: Ragnarok

Y terminemos la lista con otra película “de superhéroes” que es, en realidad, otra cosa. El director de filmes cómicos Taika Waititi logra con esta aventura de Thor y Hulk (y con Cate Blanchett divirtiéndose horrores como la villana de turno) una combinación extraordinaria de absurdo y diálogos irónicos que no resulta demasiado frecuente en el Hollywood de hoy. Y además hay una aventura bien filmada que rescata los grandes diseños de los cómics de Jack Kirby, algo que los de Marvel suelen olvidar. Además, bastante originalidad. Mañana a las 22 por HBO Plus.