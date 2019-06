Gigantes de acero

Hay películas que pasan un poco inadvertidas. Es el caso de esta producción de Steven Spielberg con Hugh Jackman, dirigida por Shawn Levy, sobre un mundo donde ya no boxean personas sino robots a control remoto. Aquí hay un padre hosco y un hijo con el que debe reencontrarse, un muñeco un poco roto, y una relación ídem. Pero a la manera de las grandes películas de deportes, todo se va solucionando pele a pelea, cuando el “novato” empieza a ser la sensación del circuito. Consciente de sus lugares comunes, trata sobre todo de emociones. Y funciona. Sábado, 21,30, Space.

Your name

La animación japonesa tiene una variedad y riqueza notables, que apenas conocemos. Esta fábula de un chico y una chica que despiertan en el cuerpo del otro y deciden buscarse no solo ha sido un gran éxito internacional, sino también de crítica. De una gran delicadeza tanto en diseño como en guión, con preciso y nada saturante uso de la música y los detalles del dibujo, Your Name es de lo mejor que ha dado el animé japonés en los últimos años. El viernes a las 19,10 por Max.

La boda de mi mejor amigo

El australiano P.J. Hogan es un gran director que muchas veces pasa inadvertido por la cinefilia. Sin embargo, tiene varios títulos grandes. Su mayor éxito es esta historia de una mujer que descubre que aquel hombre con el que ha jugado de pronto se casa con otra. Más allá de los grandes momentos que tiene la película, más allá de la lección de comedia que brinda Julia Roberts, el trabajo de la gran Cameron Díaz en el primer papel exigente de su carrera, y la gracia de Rupert Everett, son impagables. Jueves, 21, TCM.

Anatomía de un asesinato

En el momento de su estreno, esta película sobre un abogado que trabaja un caso de asesinato cruzado por celos resultaba extraña por su realismo y por lo que Otto Preminger, maestro del cine y realizador de este título, hacía para eludir cualquier artificio melodramático. Además de un elenco notable (James Stewart, Ben Gazzara, Lee Remick, la gran Eve Arden) y de un guión sin fisuras, el realismo de la puesta en escena logra que, curiosamente, nos interese mucho más el destino de los personajes que si se tratara de puro artificio. Mañana a las 22,30, FoxClassics.