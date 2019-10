El origen de una impensada saga cinematográfica de hoy

John Wick fue una sorpresa porque parece absurda, pero no lo es: un tipo enamorado pierde a su mujer, muerta por un cáncer. La mujer le deja de regalo un cachorrito. Por una estupidez, unos malvados rusos le matan el perro. El tipo ha sido un super asesino a sueldo y sale a vengarse. La construcción de un mundo mitológico debajo de lo que parece algo simple, la manera como están filmadas las extraordinarias secuencias de acción (realmente tienen la calidad y la emoción del mejor ballet) y una galería de personajes genial hicieron que se generara una saga. Del mejor mainstream de hoy, el sábado a las 22 por Space.

Bohemian Rhapsody

No, no es una buena película, para nada. De hecho, tiene una cantidad enorme de defectos que hacen que casi -casi- nos dé vergüenza ajena. Pero tiene tres elementos que la vuelven un disfrute fenomenal. Primero, que no se toma nunca en serio y logra algunos buenos momentos de comedia. Segundo, que todos los actores se dan cuenta de que el asunto es un poco inviable y se divierten igual. Y tercero, la banda de sonido es insuperable (y la reconstrucción del Live Aid gigante en el estadio Wembley es pura adrenalina). Una película mala pero con corazón. El viernes a las 22 por FoxMovies.

Francotirador

Una extraordinaria actuación de Bradley Cooper, un guión si fisuras y el trabajo de dirección de Clint Eastwood pueden permitirnos pensar que este será un clásico del futuro. La historia del francotirador más exitoso -es un decir- de los EE.UU., un tipo simple con pocos conflictos morales que hace lo que supone -está convencido- debe hacer, pero que deja al espectador en un campo de ambigüedad moral muy interesante. No le falta suspenso, no le falta acción, no le faltan aventuras. Pero es, sobre todo, una exploración filosófica (y política). Jueves, 22, TNT.

El gran mérito de Los Simpson-La película consiste en NO ser un capítulo alargado de la serie, sino de contar con una historia coherente que aprovecha lo que sabemos de los personajes pero los lleva a otro nivel. Aquí Homero está a punto de destruir Springfield por una simple estupidez, lo que dado el caso equivale a un retrato del mundo -y no solo en el que vivimos. Hilarante siempre, por momentos conmovedora, siempre ácida, de lo mejor que dio la animación para adultos en la última década y media (íya!). Mañana a las 22 por Cinecanal.