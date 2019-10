Un ciclo de películas nacionales se proyectarán en cinco espacios culturales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como parte del programa de Mecenazgo Porteño, con entrada libre y gratuita. La programación está integrada por varios filmes que fueron beneficiarios del programa, entre ellos algunos de los estrenos más importantes de las últimas dos temporadas en la Argentina. La programación es la siguiente: en el Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640, a las 20.30, se verán Flora no es un canto a la vida, de Iair Said, el 9; Charco. Canciones del Río de la Plata, de Julián Chalde, el 16; Zama, de Lucrecia Martel, el 23, y Acusada, de Gonzalo Tobal, el 30.

En el Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444, también a las 20.30, se verán, Introduzione all oscuro, de Gastón Solnicki, mañana; Flora no es un canto a la vida, de Iair Said, el 14; La larga noche de Francisco Sanctis, de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 21; Zama, de Lucrecia Martel, el 28. En el Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, se verán, siempre a las 20, Flora no es un canto a la vida, de Iair Said, El 8; La larga noche de Francisco Sanctis, de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 15; Al desierto, de Ulises Rosell, el 22; Piazzolla, los años del tiburón, de de Daniel Rosenfeld, el 29; Zama, de Lucrecia Martel, el 5 de noviembre.

El Espacio Cultural Adán Buenosayres, Asamblea 1200, Edison Theater presentará, siempre a las 18, La larga noche de Francisco Sanctis, de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 9; Zama, de Lucrecia Martel, el 16; Flora no es un canto a la vida, de Iair Said, el 23; y Natacha, de, el 30. En la Casa de la Lectura, Lavalleja 924, a las 17 se verán Flora no es un canto a la vida, de Iair Said, el 13; La larga noche de Francisco Sanctis, de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 20.