Guasón cedió el primer puesto en un fin de semana con poco público

Por primera vez, desde su estreno el pasado 3 de octubre, Guasón bajó de la primera posición en la tabla de recaudaciones y cedió su lugar a Maléfica: dueña del mal, que desde su estreno se mantenía en el segundo lugar. Por otro lado, la película protagonizada por Angelina Jolie se convirtió la semana pasada en la décimo tercera en pasar la barrera de un millón de entradas vendidas. Es muy difícil que las cosas cambien de aquí al fin de año: diciembre es un mes que, aunque pueda traer un tanque navideño (aquí sucederá con Star Wars: El ascenso de Skywalker el próximo 19 de diciembre), es improbable que cambie demasiado la tabla general de películas. Así, Toy Story 4 (con el récord histórico en la Argentina de todos los tiempos superior a los 6,5 millones de entradas), Avengers: Endgame, El Rey León, Guasón y La odisea de los giles (único título argentino) son ya las cinco películas más vistas de un año extraordinariamente bueno. No siempre sucede que 13 filmes superen la barrera del millón de entradas (con suerte, Star Wars podría ser el décimo cuarto antes del 31 de diciembre, pero no es nada sencillo).

De todos modos, estamos hablando de títulos que tienen mucho más de un mes en cartel como primeros en recaudaciones. Y solo dos de la miríeada de estrenos que hubo este fin de semana figuraron (de mitad de tabla para abajo) entre lo más visto. Los números son pobres, realmente: se nota en la poca diferencia que hay entre puesto y puesto. De hecho, hubo dos tanques menores -Midway y Ángeles de Charlie- y, de hecho, fueron las únicas novedades en entrar al top ten. Ahora bien: es bastante normal en esta época del año que haya menos público, pero de hecho, si pensamos en este último trimestre, las recaudaciones de octubre fueron récord histórico, según informa el sitio Cinesargentinos. Corolario: el cine no sintió tanto la crisis económica como otras actividades. La razón es simple: el precio de las entradas no subió tanto como otros rubros, y hubo mucho entretenimiento familiar e infantil-juvenil "de marca". Es temprano de todos modos para el balance, pero sí es fácil adelantar que el que más sufrió fue el cine argentino. Los números son claros: después de La odisea de los giles, con 1,7 millones de entradas, el segundo filme nacional con más público fue El cuento de las comadrejas con un tercio de esos espectadores. Y de ahí para abajo en alrededor de doscientos títulos. Corolario dos: el público para el cine nacional (y no solamente: pasa con todo lo que no es gran espectáculo) se ha disuelto o ha optado por quedarse en casa. De hecho, la plataforma del INCAA Cine.Ar tiene millones de visitas semanales más allá de la gratuidad de la mayoría de sus contenidos. Es decir: no implica que el público vea menos películas: de hecho, es al revés, se ven más películas que nunca. El problema es la asistencia en salas. Por eso es interesante que La odisea de los giles y Guasón, dos películas que carecen de efectos especiales y apuestan al guión y la actuación como sostenes básicos de la puesta en escena, llegaron al top five anual. Además, dos películas que apostaron al público adulto. Quizás hay aún posibilidades para recuperar público para otras clases de cine.