El mexicano Guillermo del Toro se llevó el máximo galardón otorgado por el Sindicato de Directores de Hollywood por su labor en La forma del agua y se afianzó como el gran candidato a llevarse los codiciados premios Oscar.

Del Toro se impuso a Greta Gerwig (Lady Bird) Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen) Christopher Nolan (Dunkerque) y Jordan Peele (Huye) que, sin embargo, se alzó con el galardón al mejor director de una ópera prima, informó la agencia EFE. La forma del agua ya se había quedado semanas atrás con el máximo premio otorgado por el Sindicato de Productores, en tanto que Del Toro también había conquistado la estatuilla al mejor director en los Globos de Oro, por lo que aparece como un número puesto en los próximos Oscar, que se entregarán el 4 de marzo. En las últimas diez ediciones, nueve de los consagrados como mejor director por sus pares repitieron en los premios de la Academia.

La excepción fue en 2013 cuando los directores reconocieron a Ben Affleck por Argo pero el Oscar fue para Ang Lee por Una aventura extraordinaria. La forma del agua cuenta con trece candidaturas, en las que destacan al mejor director, mejor película y mejor guión original. En la ceremonia de ayer, también fue premiado Matthew Haineman en el rubro documental por City of ghosts; en tanto que Michael Apted recibió un galardón honorífico. En cuanto al apartado televisión, JeanMarc Vallée se alzó con el máximo triunfo por Big little lies, Beth McCarthy-Miller obtuvo lo propio en el rubro comedia por Veep y Reed Morano en la categoría de drama por The handmaids tale. Las chances del mexicano crecen.