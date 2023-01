El juicio por la tutela de la cantante estadounidense Britney Spears fue uno de los hechos más importantes en la cultura pop de 2022, y ahora tendrá su propia serie. HBO Max lanzó el trailer promocional del documental en dos partes que narra el proceso judicial desde el punto de vista de la princesa del pop y de su padre, Jamie Spears.

"Jamie vs. Britney: Juicios de Familia" es el nombre de la nueva producción original de la plataforma de streaming que se suma a una serie de dos documentales alrededor del mismo tema; "Britney vs. Spears", de Netflix y "Framing Britney Spears, de The New York Times.

En esta oportunidad, la serie toma como punto de partida en febrero de 2007, cuando la exchica Disney ganó protagonismo en los tabloides de todo el mundo por haberse rapado el cabello luego de una crisis emocional.

Britney Spears recuperó su tutela el año pasado luego de pasar 13 años bajo la custodia de su padre.

En ese momento, su padre, Jamie Spears, presentó una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles solicitando una tutela temporal de emergencia y él y el abogado Andrew Wallet obtuvieron el derecho de controlar los negocios, el patrimonio y la vida personal de la cantante. La tutela pasaría a ser permanente en el mismo año y permanecería incuestionable durante los años siguientes, incluso ante las sensibles declaraciones de Britney Spears y las sospechas de los fans sobre el bienestar de la cantante.

Fueron necesarios 13 años de tutela para que la presión de los fans, creadores del movimiento “Free Britney”, y varios intentos de renegociación por parte de la cantante causen a la justicia estadounidense a revisar el acuerdo. En un proceso largo y extremadamente expuesto por los medios, en septiembre de 2021, el padre de Britney Spears, Jamie, solicitó su remoción del rol de tutor de la cantante, resultando en el fin de la tutela en noviembre del mismo año.

La cantante invadió los tabloides de todo el mundo cuando se rapó todo el cabello en una peluquería en Los Angeles.

Jamie vs. Britney en HBO Max: cuándo se estrena

La nueva serie documental sobre la princesa del pop se estrena en HBO Max el martes 10 de enero de 2023, y permanecerá en su catálogo permanente junto con otras producciones, como es el caso del documental de Jeffrey Dahmer, entre otros.

A través de testimonios de ejecutivos de la industria musical, profesionales que trabajaron con la cantante, miembros del movimiento “Free Britney”, imágenes de archivo e informes, la producción vuelve a contar la impactante historia y el drama familiar que involucra a la conocida familia Spears. Desde dos perspectivas, la serie cuestiona si la controvertida tutela fue un acto de amor de Jamie para salvar a su hija mentalmente inestable o un plan despiadado para esclavizar a Britney para mantener su patrimonio.