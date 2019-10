Después de meses de especulación, y a pocos días de que el mercado del streaming on demand se revolucione con el lanzamiento de Apple TV Plus (1 de noviembre) y Disney+ (12 de noviembre), HBO anunció finalmente cuándo, cómo y a qué precio lanzará su propia plataforma, HBO Max. El servicio estará disponible al menos en los Estados Unidos a partir de mediados de mayo, y el precio final será de unos u$ 14,99. En realidad, nada que no se supiera. El precio es alto en comparación con las suscripciones de Netflix (u$ 12,99); Disney+ (u$ 6,99) o Apple TV Plus (u$ 4,99), aunque implica una biblioteca de contenido mucho más amplia y, además, el hecho de que los suscriptores de HBO Now, el servicio on demand que hasta ahora tenía la firma, tendrán acceso gratis. La idea a futuro es que la única plataforma OTT -es decir, conectada fuera del cable por Internet- que posea el conglomerado AT&T-Warner sea HBO Now, y que todos los suscriptores al histórico servicio de cable premium migren de un servicio al otro. Por ahora no se conocen fechas ni políticas de transición para otros territorios donde la marca está presente, como la Argentina. Pero si se tiene en cuenta que sus competidores entrarán al mercado local antes del final de 2020 (dependiendo, en todo caso, de nuestros demasiado periódicos vaivenes políticos), lo más probable es que se lance también en este territorio el próximo año.

El precio de HBO Max es superior al de otras plataformas, pero anuncia más contenido

Hay más noticias: también se anunció la compra del paquete completo de South Park como exclusivo para la plataforma, aun si seguirá emitiéndose por cable. Esto es importante porque lleva a confusión: las exclusividades que estamos viendo son para las plataformas OTT, los servicios on demand que van por Internet. Las programaciones de canales de cable o aire que tienen contenido sindicado seguirán teniéndolo, y el usuario accederá a ellos del mismo modo que hoy. Aunque de acuerdo al impacto en las suscripciones será cuestión de tiempo si estas políticas continúan o no. Si el ecosistema se encamina a solo plataformas (HBO anunció, además, que en un futuro propondrá deportes y contenido en vivo desde el streaming), es probable que ya no queden canales "generalistas" con contenido de varios productores. Veamos otro ejemplo: HBO Max tendrá todo Rick & Morty (otra gran serie animada para adultos) que actualmente es contenido exclusivo de Netflix y cuyos derechos estaban compartidos con la plataforma Hulu (hoy 100% en manos de Disney). Ese contenido quedará completamente cerrado para HBO, como los originales anunciados, entre ellos la precuela de Game of Thrones House of the Dragon, desarrollada por G. R. R. Martin.