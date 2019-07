Las nominaciones a los premios Emmy -los más importantes del mundo de la televisión, cada vez con mayor peso dado el dominio global de las redes de streaming- saludaron el final de uno de los mayores fenómenos de la pantalla chica -al menos en el nuevo siglo. La serie de HBO Game of Thrones, cuya última temporada de seis episodios se vio entre abril y mayo, se llevó 32 nominaciones, un récord absoluto que supera al de NYPD Blues en 1994, que se llevó 27 menciones ese año. Por otro lado, GoT es la serie que más premios se llevó: 47. Y dos veces, en 2015 y 2016, fue el programa con más premios ganados en una entrega (doce en cada uno de esos años). Es un reconocimiento no solo a la calidad de realización de un programa que se volvió de culto y es uno de los pocos mitos audiovisuales del siglo XXI -dicho de otro modo, una de las pocas marcas audiovisuales nuevas surgidas de 2010 en adelante- sino en un verdadero fenómeno comercial.

Con estas nominaciones, la señal de Time Warner batió varios récords en diferentes campos

Game of Thrones se convirtió en uno de los grandes generadores de suscripción para HBO en los últimos años, y HBO, en la joya más preciada de la corona de Time Warner -hoy parte del conglomerado AT&T- y, desde el primer trimestre de 2020, también la marca del SVOD de la firma, que saldrá a competir con Netflix. En ese sentido, Game... será también un motivo importante para las suscripciones. De algún modo, la miríada de nominaciones de la serie refleja también cómo la televisión se acerca al cine en los presupuestos. Desde el año pasado, se especula con gastar u$ 20 millones por hora de emisión, y el ejemplo más a la mano para tal presupuesto siempre ha sido GoT. La idea base es que gran parte del contenido audiovisual tenga la textura y genere las sensaciones del cine de gran presupuesto, y al mismo tiempo se transformen en un negocio que funciona durante mucho tiempo. Las nominaciones también apuntan a esa mímesis con el cine de gran formato y basta con espiar el proyecto de Amazon para El Señor de los Anillos para comprender cuál es la vibración que los premios a Game of Thrones implican, más allá de que el final -un clásico- haya dejado insatisfechos a muchos espectadores.

La fuerza de GoT reabre la discusión sobre cuánto debe costar una hora de televisión “paga”

En general no hubo ausencias notables. Es interesante la categoría de Comedia, donde compiten la temporada final de Veep, la premiada Marvelous Mrs. Maisel, o Barry. Y hubo una cantidad notable de nominaciones, también, para Chernobyl, probablemente de lo mejor en lo que va de la temporada 2019. En total, HBO superó en nominaciones a Netflix: 137 menciones para el cable premium contra 117 del gigante del svod. Lateralmente: la competencia que viene en ese campo será durísima.

Lo más importante de los Emmy es su proyección. Los premios funcionan como vidriera para los programas, y en una época donde "duran" mucho (vean cómo cotiza Friends como parte de una plataforma) porque se puede acceder a ellas fuera de la tiranía de las grillas, resulta un capital gigantesco. No, no tienen nada que ver con los Martín Fierro: son negocio hoy y para el futuro.