El exitoso dúo estadounidense de soul Hall & Oates se presentará por primera vez en la Argentina con un concierto el 6 de junio en el estadio Luna Park. Darryl Hall y John Oates llevan 49 años tocando juntos desde que se formaron como dupla en Filadelfia.

En todo ese tiempo, se coronaron como el tercer dúo con más discos vendidos en la historia, seis canciones en el número 1 de Estados Unidos, estrella en el Paseo de la Fama y en el Salón de la Fama del Rock N Roll.

La revista Billboard los nombró en la posición diecisiete en su lista de los "100 más grandes artistas de todos los tiempos" y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en abril de 2014, mientras que el 2 de septiembre de 2016 recibieron una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 80, Daryl Hall y John Oates compusieron grandes éxitos como "Everytime you go away" (luego hecha célebre por la versión de Paul Young), "Rich Girl", "Kiss on My List", "Private Eyes", "I Cant Go For That (No Can Do)", "Meneater" y "Out Of Touch".