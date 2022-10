El regreso del universo de Game of Thrones a través de la precuela House of the Dragon

mantiene a todos sus fanáticos en vilo todos los domingos para cada nueva entrega que lanza la serie. Aún así, luego de la emisión del episodio del domingo pasado, varios fans se quejaron debido un detalle particular en la fotografía de la producción: la falta de luz.

La oscuridad de las escenas molestó a los espectadores del capítulo 7 de La Casa del Dragón, algo que les habría resultado costoso a la hora de prestarle atención a la trama del episodio.

Escena del último episodio de House of the Dragon, demasiado oscura para ver bien

Debido a las quejas en las redes sociales, una cuenta de la plataforma HBO salió a responder las quejas, y le contestó a un usuario del servicio de streaming HBO Max que, en este caso, la iluminación tenue fue "una decisión creativa intencional" por parte del equipo de producción.

¡Hola, @davidprzstyo! La iluminación tenue de la escena nocturna en La Casa Del Dragón que ves oscura en tu pantalla, es una decisión creativa intencional. �� ^JP — Soporte HBO Max (@HBOMaxSoporte) October 5, 2022

Por qué estaba tan oscuro

Lo curioso es que detrás de esta decisión creativa se encontró Miguel Sapochnik, el mismo director de fotografía que filmó el episodio "La larga noche" de la temporada final de Juego de Tronos. Sapochnik volvió a la saga para dirigir el último capítulo de House of the Dragon, y utilizó una vez más ese recurso estilístico en su imagen, por lo que tiene sentido que el público se haya quejado de lo mismo.

Escena de "La larga noche"

Tras el estreno de "La larga noche", el ganador del Emmy había conversado con IndieWire al respecto y señaló que la oscuridad en ese momento de la serie tuvo que ver con poder crear un clima adecuado para preparar a los televidentes para los momentos difíciles que se atravesaban en la historia.

"Tenía sentido que esta fuera la última esperanza que tiene la humanidad, el último faro de luz, y desde la perspectiva de hacia dónde necesitábamos ir la historia, que era llegar a un clímax surrealista y caótico, necesitábamos un entorno que fuera amigable para nosotros", explicó.

A pesar de esto, la performance de la serie no deja de ser un éxito mundial: durante la noche de la premiere del primer episodio de la precuela se calcularon 9,9 millones de espectadores que disfrutaron del regreso de House of the Dragon, siendo un récord absoluto para HBO y HBO Max. Ahora, se espera que ese mismo comportamiento se estire hasta el final de esta primera temporada y para la segunda, que ya está confirmada su producción.

Llegó la cancelación a Juego de Tronos

Mientras los fanáticos disfrutan de la nueva producción de HBO, algunos otros también ansían que su escritor George R.R. Martin termine de escribir la saga que comenzó a adaptarse en 2011. En ese sentido, ahora buscan boicotear el lanzamiento de "The Rise of the Dragon" la nueva entrega que saldrá al público a fines de octubre a raíz de comentarios racistas.

La Casa del Dragón ya apuesta a su octavo capítulo a estrenarse con un gran recibimiento del público

En esta ocasión los fans apuntaron a Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, la pareja con la que el autor de la serie eligió escribir este tramo de la historia, debido a ciertos comentarios que hicieron en su blog Westeros.org años atrás respecto a las decisiones que tomaron desde el casting de Game of Thrones a la hora de no contratar actores negros para personajes.

La mujer respondió las acusaciones que recibió por parte de otros fanáticos de la serie: “Me duele ser etiquetada como racista, cuando mi enfoque ha sido únicamente en la construcción del mundo”.

Si bien Antonsson se defendió diciendo que no tiene problema con que haya actores de otras razas y etnias en el programa televisivo, pero aún así “la diversidad no debería triunfar sobre la historia”, ya que esa decisión “plantea todo tipo de preguntas lógicas”.