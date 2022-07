Netflix perdió alrededor de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre del año y el número puede seguir creciendo. Y en busca de revertir esa tendencia encendió las alarmas: incorporará publicidad a su plataforma. ¿El motivo? Hacer frente al alza de los costos sin tener que trasladar todo el aumento al precio que pagan los consumidores. De esta manera, aquello que era un diferencial quedará ahora en un segundo plano. ¿Son los anuncios el salvoconducto para acceder a contenido de buena calidad y gratis?

Este es uno de los interrogantes al que se enfrentan los grandes hacedores de la industria. Lo cierto es que esta posibilidad cada vez más latente generó un debate que afecta tanto a los consumidores como a los anunciantes. ¿Cómo recibirán esto las diferentes generaciones de espectadores? ¿Cambiará el modelo de negocio de las plataformas de streaming de contenidos hacia algo más híbrido?

Más allá del posible anuncio de Netflix, esto es algo que se venía viendo, como la publicidad empezaba a entrar por la puerta trasera en espacios en donde, al parecer, no estaba tan mal vista. Y, sobre todo, recomponiendo un lugar histórico que siempre tuvo y que parecía que le habían arrebatado.

En Argentina el asunto toma particular trascendencia porque hay un 48% de suscriptores en alguna plataforma de streaming, según detalla Kantar Ibope Media en su estudio Inside Video. Se trata del país con mayor consumo de televisión en Latinoamérica: con un promedio de tres horas 59 minutos por día.

Inflación

El proceso inflacionario que se viene sosteniendo, que alcanza aproximadamente un 35% desde que comenzó el año, conlleva la necesidad de buscar la forma de bajar precios.

Martin Perelmuter, Head of Sales Latam en Yahoo, asegura que con las generaciones más grandes no habrá mayores inconvenientes frente a una variante como la planteada. “Ellos ya están acostumbrados a aguantar la tanda; en cambio, los más jóvenes son más ansiosos. Por eso, hay que tener en cuenta el tiempo de duración, el contexto, la temática. Será imperativo targetear la data por edades y contextualizar a nivel de comportamiento y contenido.De no hacer esto, es muy probable que se vea afectada la percepción de la marca. Cada contacto debe ser personalizado, corto y relevante”, sostiene.

Cuestión de costumbre

Al ser un player a nivel mundial el que plantea la posible incorporación de la publicidad en el mundo de los streamings pagos, los especialistas consideran que una vez que los avisos estén insertos dentro de la dinámica para ver un contenido, serán aceptados y poco a poco los espectadores se acostumbrarán al nuevo formato.

Para Christian Rosli, Chief Creative Officer en BBDO Argentina,la situación puede traer su lado positivo: “En países de América Latina, como la Argentina, muchas familias con hijos tienen plataformas para adultos y niños. Quizás estos espectadores acepten ver publicidad a cambio de un costo menor en la suscripción y así poder sostener el consumo de todas las plataformas en las que ya son usuarios. Al contrario de lo que podríamos llegar a suponer intuitivamente, las suscripciones podrían subir en vez de bajar”, observa.

En tanto Joaquin Campins, Chief Creative Officer en BBDO Argentina, sostiene que “muchos canales de cables empezaron como canales puros de películas sin publicidad y terminaron siendo canales de películas dobladas y con publicidad. Pero comenzaron a ofrecer una versión premium paga, algo así puede llegar a suceder con las plataformas. Por ejemplo, en los Estados Unidos el 70% de los suscriptores a Hulu pagan el servicio más barato y con publicidad”.

“Habrá dos modelos sólo publicidad y sólo pago, tal vez un tercero híbrido. En Latinoamérica creemos que es el modelo publicitario el que se va a imponer, ya que hay mucha gente no bancarizada”, considera el directivo de Yahoo.