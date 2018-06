Una nota curiosa y a la que es necesario prestar atención aparece en estos días en Variety: los cineastas japoneses, por mucho tiempo "encerrados" en sus mercados y con poca intención de salir a coproducir, hoy están haciendo trabajos en coproducción especialmente con Francia (como la última película de Naomi Kawase, Vision, con Juliette Binoche, o The woman on the Silver Plate, de Kiyoshi Kurosawa) pero también con Tailandia, China y otros países de la región. No se debe a una crisis de espectadores -Japón es hoy el cuarto mercado mundial tras China, EE.UU. e India, y por años fue el tercero, solo con asistencia local-, sino a dos razones, una interna y otra, global.

La primera: orientada la producción al mercado joven, casi todas las películas de gran presupuesto están basadas en otros medios, especialmente el manga. Lo que deja a muchos cineastas fuera de otra cosa que no sea al cine más independiente (con suerte). La otra es más interesante: la falta de ventanas para los productos locales. La asociación con otros países con mercados importantes, sea dentro o fuera del continente, permite que estas películas encuentren un público cuya cantidad vuelve las operaciones rentables tanto para la ventana del theatrical como para las digitales, especialmente las OTT. El reciente triunfo de Shoplifters, de Hirokazu Koreeda, en el Festival de Cannes -donde se llevó la Palma de Oro-, logró que una cinematografía en otros tiempos central vuelva a colocarse bajo la luz de la gran empresa. La estrategia de invertir para públicos internacionales es la más atractiva a corto y mediano plazo, permite un cierto margen creativo para los autores y, además, mejor perspectiva para la venta al SVOD.