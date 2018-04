El actor estadounidense Jim Carrey, protagonista de filmes como The Truman Show, La máscara y El Grinch, reavivó la polémica iniciada meses atrás, al publicar en Twitter nuevas pinturas muy críticas del presidente de EE.UU. Donald Trump, y que cuentan con millones de comentarios y reproducciones. Esta actividad, según sus palabras, "antidepresiva", que el comediante comenzó apenas Trump asumió su puesto en la Casa Blanca en enero de 2017, genera numerosos y polémicos comentarios, que recrudecieron tras la presentación de trabajos cada vez más agresivos contra el mandatario. El viernes último Carrey mostró a Trump pellizcándose un pezón mientras come un postre con forma de pechos femeninos: "Querida Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, sé que es temprano, pero me gustaría presentar esto como el retrato oficial de nuestro 45°; presidente. Se titula Usted grita. Yo grito. ¿Alguna vez dejaremos de gritar?". El jueves lo mostró en un baño de residuos tóxicos. Y en otra, se ve a Trump manteniendo relaciones sexuales con una rubia en el despacho oval de la Casa Blanca y titulada "Cincuenta sombras de decadencia".